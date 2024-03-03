Структуры «Газпрома» продают зарубежные активы

03 марта 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

Структуры «Газпрома» решили расстаться со своими зарубежными активами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Структуры «Газпрома» продают свои зарубежные активы, в частности, дочерние предприятия «Газпром капитал», «Газпром интернэшнл лимитед» и «Газпром интернэшнл проджектс» выставили на аукцион три актива холдинга, зарегистрированные в Великобритании и Нидерландах. Об этом стало известно из данных электронной торговой площадки Газпромбанка. «Газпром капитал», «Газпром интернэшнл лимитед» и «Газпром интернэшнл проджектс Б.В.» — 1 марта выставили на аукцион три актива холдинга, зарегистрированные в Великобритании и Нидерландах», — передает данные торговой площадки деловое издание «Ведомости». Там добавили, что «Газпром» выставил на аукцион свои зарубежные активы, в том числе долю в нидерландской компании Wintershall Noordzee BV и акции двух британских компаний — Gazprom International UK Limited и Gazprom UK Limited. Аукцион состоится 6 июня, начальная цена лота — 344 миллиона евро. Второму акционеру Wintershall Noordzee BV будет предложено выкупить долю «Газпрома». Активы находятся в Северном море и включают долю в газовых месторождениях Sillimanite и Wingate, заключили в материале.

Структуры «Газпрома» продают свои зарубежные активы, в частности, дочерние предприятия «Газпром капитал», «Газпром интернэшнл лимитед» и «Газпром интернэшнл проджектс» выставили на аукцион три актива холдинга, зарегистрированные в Великобритании и Нидерландах. Об этом стало известно из данных электронной торговой площадки Газпромбанка. «Газпром капитал», «Газпром интернэшнл лимитед» и «Газпром интернэшнл проджектс Б.В.» — 1 марта выставили на аукцион три актива холдинга, зарегистрированные в Великобритании и Нидерландах», — передает данные торговой площадки деловое издание «Ведомости». Там добавили, что «Газпром» выставил на аукцион свои зарубежные активы, в том числе долю в нидерландской компании Wintershall Noordzee BV и акции двух британских компаний — Gazprom International UK Limited и Gazprom UK Limited. Аукцион состоится 6 июня, начальная цена лота — 344 миллиона евро. Второму акционеру Wintershall Noordzee BV будет предложено выкупить долю «Газпрома». Активы находятся в Северном море и включают долю в газовых месторождениях Sillimanite и Wingate, заключили в материале.