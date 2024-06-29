Baza: в Севастополе голый мужчина запинал ногами пенсионерок. Видео

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Город. Курган, пенсионерка, пенсионер, старушка, трость, бабушка
В Севастополе пенсионерку госпитализировали после того, как на нее напал неизвестный голый мужчина, передает Baza Фото:

В Севастополе неизвестный голый мужчина напал на двух пожилых женщин. Он подошел к пенсионеркам, которые стояли у остановки и внезапно начал их избивать ногами. Об этом сообщает Baza.

«[Пожилые] женщины стояли с собакой у остановки, как вдруг к ним подошел неизвестный обнаженный мужчина и сразу начал избивать. Одна пенсионерка упала сразу, другая чуть поодаль — ее нападавший бил ногами. Затем он вернулся к лежащей женщине и начал бить по голове», — передают авторы канала. В результате одна из женщин была госпитализирована.

Далее, отмечают авторы канала, мужчина напал на двух других людей. Но те уже смогли дать отпор нападавшему. Голого дебошира забрали в полицейский участок.

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В Севастополе неизвестный голый мужчина напал на двух пожилых женщин. Он подошел к пенсионеркам, которые стояли у остановки и внезапно начал их избивать ногами. Об этом сообщает Baza. «[Пожилые] женщины стояли с собакой у остановки, как вдруг к ним подошел неизвестный обнаженный мужчина и сразу начал избивать. Одна пенсионерка упала сразу, другая чуть поодаль — ее нападавший бил ногами. Затем он вернулся к лежащей женщине и начал бить по голове», — передают авторы канала. В результате одна из женщин была госпитализирована. Далее, отмечают авторы канала, мужчина напал на двух других людей. Но те уже смогли дать отпор нападавшему. Голого дебошира забрали в полицейский участок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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