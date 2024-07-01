Госдума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ

02 июля 2024 в 04:28 Размер текста - 17 +

В случае принятия законопроекта он может вступить в силу с 1 января 2025 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Государственной Думе РФ планируется рассмотрение законопроекта об отмене ЕГЭ. Первое чтение запланировано на октябрь. Об этом заявила первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова. « «Госдума планирует рассмотреть вопрос об отмене ЕГЭ. В случае принятия законопроекта он может вступить в силу с 1 января 2025 года», — отмечает Лантратова, информирует РИА Новости. Ранее Яна Лантратова направила в Рособрнадзор предложения по улучшению системы ЕГЭ. После недавнего скандала с досмотром школьниц перед ЕГЭ, профильный комитет Госдумы по просвещению намерен внести в палату законопроект, предусматривающий изменения в порядке проведения экзамена. Она считает, что проверяющим должно быть строго запрещено требовать от детей оголяться до нижнего белья или снимать его, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Государственной Думе РФ планируется рассмотрение законопроекта об отмене ЕГЭ. Первое чтение запланировано на октябрь. Об этом заявила первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова. « «Госдума планирует рассмотреть вопрос об отмене ЕГЭ. В случае принятия законопроекта он может вступить в силу с 1 января 2025 года», — отмечает Лантратова, информирует РИА Новости. Ранее Яна Лантратова направила в Рособрнадзор предложения по улучшению системы ЕГЭ. После недавнего скандала с досмотром школьниц перед ЕГЭ, профильный комитет Госдумы по просвещению намерен внести в палату законопроект, предусматривающий изменения в порядке проведения экзамена. Она считает, что проверяющим должно быть строго запрещено требовать от детей оголяться до нижнего белья или снимать его, пишет RT.