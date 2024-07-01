01 июля 2024

Госдума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ

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Экзамен ЕГЭ по химии. Курган, егэ, экзамен, экзамен егэ
В случае принятия законопроекта он может вступить в силу с 1 января 2025 года Фото:

В Государственной Думе РФ планируется рассмотрение законопроекта об отмене ЕГЭ. Первое чтение запланировано на октябрь. Об этом заявила первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова. «

«Госдума планирует рассмотреть вопрос об отмене ЕГЭ. В случае принятия законопроекта он может вступить в силу с 1 января 2025 года», — отмечает Лантратова, информирует РИА Новости. Ранее Яна Лантратова направила в Рособрнадзор предложения по улучшению системы ЕГЭ. После недавнего скандала с досмотром школьниц перед ЕГЭ, профильный комитет Госдумы по просвещению намерен внести в палату законопроект, предусматривающий изменения в порядке проведения экзамена. Она считает, что проверяющим должно быть строго запрещено требовать от детей оголяться до нижнего белья или снимать его, пишет RT.

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В Государственной Думе РФ планируется рассмотрение законопроекта об отмене ЕГЭ. Первое чтение запланировано на октябрь. Об этом заявила первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова. « «Госдума планирует рассмотреть вопрос об отмене ЕГЭ. В случае принятия законопроекта он может вступить в силу с 1 января 2025 года», — отмечает Лантратова, информирует РИА Новости. Ранее Яна Лантратова направила в Рособрнадзор предложения по улучшению системы ЕГЭ. После недавнего скандала с досмотром школьниц перед ЕГЭ, профильный комитет Госдумы по просвещению намерен внести в палату законопроект, предусматривающий изменения в порядке проведения экзамена. Она считает, что проверяющим должно быть строго запрещено требовать от детей оголяться до нижнего белья или снимать его, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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