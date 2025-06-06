Синоптики предупредили об опасности в атмосфере над свердловскими городами

В Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия, которые могут привести к скоплению вредных примесей в воздухе. Все из-за антициклона, который обеспечит сухую и теплую погоду при слабом ветре, сообщает «Уральский гидрометцентр».
«Антициклон обусловит устойчиво сухую теплую погоду при ослабленном ветре, что снизит способность атмосферы к самоочищению: на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, предупреждение об НМУ первой степени опасности объявляется в период с 20 часов 6 июня до 20 часов 11 июня», — рассказали метеорологи в своем telegram-канале.
Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в регионе сохранится малооблачная погода без осадков, с неустойчивым слабым ветром. Ночью 7 июня температура воздуха будет колебаться от +6 до +11 градусов, в дневное время — от +21 до +26 градуса.
Уже 8 июня температура поднимется — ночью будет до +13, днем до +28 градусов. Возможны порывы ветра до 13 метров в секунду.
Ночью 9 июня температура будет от +12 до +17, а днем поднимется до +31 градуса. Также возможны порывы ветра до 13 метров в секунду.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!