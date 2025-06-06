06 июня 2025

Синоптики предупредили об опасности в атмосфере над свердловскими городами

В Свердловской области объявили предупреждение об опасных метеоусловиях
© Служба новостей «URA.RU»
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Солнечная погода без осадков сохраниться несколько дней
Солнечная погода без осадков сохраниться несколько дней Фото:

В Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия, которые могут привести к скоплению вредных примесей в воздухе. Все из-за антициклона, который обеспечит сухую и теплую погоду при слабом ветре, сообщает «Уральский гидрометцентр».

«Антициклон обусловит устойчиво сухую теплую погоду при ослабленном ветре, что снизит способность атмосферы к самоочищению: на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, предупреждение об НМУ первой степени опасности объявляется в период с 20 часов 6 июня до 20 часов 11 июня», — рассказали метеорологи в своем telegram-канале.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в регионе сохранится малооблачная погода без осадков, с неустойчивым слабым ветром. Ночью 7 июня температура воздуха будет колебаться от +6 до +11 градусов, в дневное время — от +21 до +26 градуса.

Уже 8 июня температура поднимется — ночью будет до +13, днем до +28 градусов. Возможны порывы ветра до 13 метров в секунду.

Ночью 9 июня температура будет от +12 до +17, а днем поднимется до +31 градуса. Также возможны порывы ветра до 13 метров в секунду.

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В Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия, которые могут привести к скоплению вредных примесей в воздухе. Все из-за антициклона, который обеспечит сухую и теплую погоду при слабом ветре, сообщает «Уральский гидрометцентр». «Антициклон обусловит устойчиво сухую теплую погоду при ослабленном ветре, что снизит способность атмосферы к самоочищению: на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, предупреждение об НМУ первой степени опасности объявляется в период с 20 часов 6 июня до 20 часов 11 июня», — рассказали метеорологи в своем telegram-канале. Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в регионе сохранится малооблачная погода без осадков, с неустойчивым слабым ветром. Ночью 7 июня температура воздуха будет колебаться от +6 до +11 градусов, в дневное время — от +21 до +26 градуса. Уже 8 июня температура поднимется — ночью будет до +13, днем до +28 градусов. Возможны порывы ветра до 13 метров в секунду. Ночью 9 июня температура будет от +12 до +17, а днем поднимется до +31 градуса. Также возможны порывы ветра до 13 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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