Песков: Эрдоган не является возможным посредником на переговорах по Украине

Реджеп Тайип Эрдоган не является посредником, заявил Дмитрий Песков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не является возможным посредником на переговорах по украинскому конфликту. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Реджеп Эрдоган не считается возможным посредником на переговорах по Украине», — заявил Песков. Его слова приводит ТАСС.
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