03 июля 2024

Песков: Эрдоган не является возможным посредником на переговорах по Украине

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Владимир Путин прибыл в Астану, Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган не является посредником, заявил Дмитрий Песков Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не является возможным посредником на переговорах по украинскому конфликту. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Реджеп Эрдоган не считается возможным посредником на переговорах по Украине», — заявил Песков. Его слова приводит ТАСС.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не является возможным посредником на переговорах по украинскому конфликту. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Реджеп Эрдоган не считается возможным посредником на переговорах по Украине», — заявил Песков. Его слова приводит ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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