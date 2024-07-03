Песков: Эрдоган не является возможным посредником на переговорах по Украине

03 июля 2024 в 23:20 Размер текста - 17 +

Реджеп Тайип Эрдоган не является посредником, заявил Дмитрий Песков Фото: Пресс-служба администрации Президента России Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не является возможным посредником на переговорах по украинскому конфликту. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Реджеп Эрдоган не считается возможным посредником на переговорах по Украине», — заявил Песков. Его слова приводит ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не является возможным посредником на переговорах по украинскому конфликту. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Реджеп Эрдоган не считается возможным посредником на переговорах по Украине», — заявил Песков. Его слова приводит ТАСС.