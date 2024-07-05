05 июля 2024

Жители Нижневартовска заметили нашествие стрекоз. Видео

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Екатеринбург. Школа мэров. Сессия №5, стрекоза, насекомое
В небе над городом заметили рой стрекоз Фото:

Жители Нижневартовска (ХМАО) заметили огромное количество стрекоз в небе. Об этом рассказал один из очевидцев, который заснял видео.

«Здравствуйте! Наверно, все-таки привезли и выпустили „партию стрекоз“. Это район аэропорта», — пишет подписчицы telegram-канала «Телеграм/N1». Местные жители предполагают, что это «специальная партия» стрекоз для борьбы с мошками в городе.

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Жители Нижневартовска (ХМАО) заметили огромное количество стрекоз в небе. Об этом рассказал один из очевидцев, который заснял видео. «Здравствуйте! Наверно, все-таки привезли и выпустили „партию стрекоз“. Это район аэропорта», — пишет подписчицы telegram-канала «Телеграм/N1». Местные жители предполагают, что это «специальная партия» стрекоз для борьбы с мошками в городе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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