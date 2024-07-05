В небе над городом заметили рой стрекоз
Жители Нижневартовска (ХМАО) заметили огромное количество стрекоз в небе. Об этом рассказал один из очевидцев, который заснял видео.
«Здравствуйте! Наверно, все-таки привезли и выпустили „партию стрекоз“. Это район аэропорта», — пишет подписчицы telegram-канала «Телеграм/N1». Местные жители предполагают, что это «специальная партия» стрекоз для борьбы с мошками в городе.
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