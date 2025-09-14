Власти ХМАО разработали новый сценарий проведения выборов: мэров освободили от тотального контроля

Власти ХМАО изменили стратегию ведения муниципальных кампаний, и это дало результат. Окружной политблок предоставил мэрам больше самостоятельности в организации выборов, что позволило повысить явку и обеспечить качество голосования. По предварительным данным, на участки пришли 33,66% избирателей — почти на два процента больше, чем на аналогичных выборах пять лет назад. Итоги голосования в восьми муниципалитетах еще подсчитываются, но уже ясно, что подавляющее большинство мандатов получает «Единая Россия».
«Впервые на моей памяти выборы прошли так, не побоюсь этого слова, лайтово. Не было скандалов, провокаций и шума. Даже как-то непривычно», — рассказал один из собеседников в политическом истеблишменте ХМАО.
По словам близких к правительству источников, обновленный внутриполитический блок отказался от жесткого давления на муниципалитеты. «Не было угроз уволить или репрессировать. Исчезло ощущение экзамена, которое каждый раз было при прежней власти. Но ответственность и желание не подвести команду только выросли», — отметил инсайдер.
Белоярский район
Здесь традиционно самая высокая явка. Уже с утра район вырвался вперед по сравнению с Покачами, Мегионом и Радужным. Источники связывают это с личным авторитетом бессменного главы Сергея Маненкова, который руководит муниципалитетом 35 лет. «Не стоит ждать сюрпризов или активности оппозиции — все стабильно», — считают наблюдатели. Главой поселка Сорум стала кандидат от «Единой России» Людмила Емельянова, набравшая свыше 72% голосов. А районная дума целиком состоит из представителей ЕР.
Покачи
В этом муниципалитете кампания прошла без сюрпризов. По данным избиркома, город занимал второе место по явке.
«Дума малого опорного города „Лукойла“ традиционно будет полниться нефтяниками. В целом это один из самых спокойных и благополучных городов ХМАО», — отмечает источник.
Из 15 мандатов 14 достались представителям партии власти. Еще одно кресло получил самовыдвиженец.
Радужный
После смены руководства муниципалитета (Наталья Гулина перешла в департамент внутренней политики, а город возглавил выходец из Сургутского района Сергей Жестовский) источники прогнозируют, что думское большинство составят единороссы. Однако усилились позиции «Партии пенсионеров»: в кампанию заявились девять кандидатов, критикующих бывшего мэра. «Высокие шансы пройти у Юрия Анохина и Юрия Харченко. Активность КПРФ и ЛДПР отмечается как низкая, поэтому в думе, вероятно, будут только две фракции — единороссы и пенсионеры. Возможен один самовыдвиженец», — считает собеседник URA.RU.
Мегион
Для Мегиона эти выборы оказались неожиданно спокойными, если сравнивать с прошлыми, когда думу заполонили коммунисты. «В 2025 году шансы сохранить места есть лишь у двух представителей КПРФ и у одного-двух либерал-демократов. Один из них — Виктор Макаров, регулярно критикующий мэра Алексея Петриченко. При этом сам мэр поставил задачу собрать максимально лояльный пул депутатов. В думе ожидается смена спикера: Анатолий Алтапов не стал выдвигаться из-за конфликта с главой», — пояснил источник.
При этом кампанию наводнил десант кандидатов от КПРФ из Лангепаса, но от былого влияния партии не осталось следа. Еще до старта голосования были сняты списки, связанные со скандальным экс-депутатом ХМАО Халидом Таги-заде, включая некоторых кандидатов от «Единой России». В то же время ряды единороссов, по данным источников, может пополнить участник СВО.
Сургутский район
Здесь выбирали глав Барсово и Сытомино. Итоги голосования подтвердили прогнозы инсайдеров: оба кандидата от «Единой России» уверенно победили. Действующий мэр Сытомино Ольга Звягина переизбрана на второй срок, получив 72,5% голосов. В Барсово главой стала Марина Шакирова, ранее возглавлявшая совет депутатов, её результат — 74,5%. «У главы Сургутского района Андрея Трубецкого — сильный политблок. Поэтому муниципалитет в состоянии, раз за разом показывать на выборах — стабильный результат», — рассказал инсайдер.
Кондинский район
Наиболее заметной кампанией стали выборы главы поселка Мулымья. Здесь уверенную победу одержал Евгений Белослудцев, ранее покидавший пост ради участия в специальной военной операции.
Однако он уже вернулся домой и по итогам голосования набрал 72,95% голосов. А в поселке Леуши главой стала также представительница ЕР Марина Вурм, получившая 60,02% земляков.
Советский район
В вотчине коммунистов на этот раз обошлось без громких скандалов. Победу на выборах главы Советского одерживает действующий мэр Александр Кулагин («Единая Россия»). Второе место сенсационно занял представитель «Новых людей» Юрий Сухицкий, обойдя кандидата от КПРФ Артема Аминова. При этом оппозиционные партии сохранили влияние в кампании: на выборы заявились не только коммунисты, но и «Новые люди», часть из которых ранее выходила из рядов «Справедливой России».
Общий контекст
Для губернатора Руслана Кухарука, его первого зама Павла Тараканова и директора департамента внутренней политики Кирилла Харитонова это первые выборы в новом статусе. По оценке политолога Александра Лобова, внутриполитический блок справился с задачей: «Итоги голосования покажут окончательную картину, но серьезных сюрпризов ожидать не стоит. Рост явки говорит о реальном интересе жителей к процессу. Поддержку получат те, кто проявил себя качественной работой. Важно и обновление депутатского корпуса. Это резко контрастирует с прежней практикой, когда бывший губернатор и её заместитель Алексей Шипилов навязывали кандидатуры, оказывая давление».
Тюменский эксперт Александр Безделов также отметил смену стратегии. «В регионе отказались от жесткого контроля. При новой власти появился фактор надежды на изменения, и люди охотнее идут голосовать. Главная задача состояла в том, чтобы не допустить ошибок и показать результат выше, чем у предшественников. Это удалось: не было скандалов и перегибов, которые раньше сопровождали выборы», — подчеркнул политолог.
