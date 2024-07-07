Суд на два года смягчил наказание бизнесмену, судившемуся с IKEA

РБК: Смоленский суд смягчил на два года приговор бизнесмену Пономареву

07 июля 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

Константин Пономарев в 2010 году смог получить от IKEA 25 млрд рублей в ходе судебных разбирательств Фото: Размик Закарян © URA.RU Сафоновский районный суд Смоленской области на два года смягчил бизнесмену наказание Константину Пономареву, которое ему назначили по факту неуплаты налогов на сумму около 10 миллиардов рублей. В 2020 году его приговорили к 10 годам и двум месяцам заключения. Также Пономарев известен тем, что судился с компанией IKEA в 2010 году. Тогда он получил от нее 25 миллиардов рублей. «Сафоновский районный суд Смоленской области на два года смягчил бизнесмену Константину Пономареву срок наказания по приговору Солнечногорского городского суда Московской области, вынесенному в 2020 году», — говорится в постановлении суда. Копия дела имеется в распоряжении РБК. Как пишут авторы материала, ссылаясь на источник, изменение приговора Пономареву связано с тем, что в статью 199 УК РФ (уклонение от налогов) годом ранее были внесены изменения. Правки в статью и послужили причиной послабления. В 2020 году Солнечногорский суд приговорил Константина Пономарева к 10 годам и двум месяцам колонии общего режима. Бизнесмен был обвинен в уклонении от уплаты налогов на сумму в 9,7 миллиарда рублей. Также он был обвинен в покушении на мошенничество на сумму в 5,4 миллиарда рублей. Предприниматель также известен тем, что в 2010 году через суд добился от российских структур шведского концерна IKEA выплаты в размере 25 миллиардов рублей. Судебный процесс был связан с арендой электрогенераторов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сафоновский районный суд Смоленской области на два года смягчил бизнесмену наказание Константину Пономареву, которое ему назначили по факту неуплаты налогов на сумму около 10 миллиардов рублей. В 2020 году его приговорили к 10 годам и двум месяцам заключения. Также Пономарев известен тем, что судился с компанией IKEA в 2010 году. Тогда он получил от нее 25 миллиардов рублей. «Сафоновский районный суд Смоленской области на два года смягчил бизнесмену Константину Пономареву срок наказания по приговору Солнечногорского городского суда Московской области, вынесенному в 2020 году», — говорится в постановлении суда. Копия дела имеется в распоряжении РБК. Как пишут авторы материала, ссылаясь на источник, изменение приговора Пономареву связано с тем, что в статью 199 УК РФ (уклонение от налогов) годом ранее были внесены изменения. Правки в статью и послужили причиной послабления. В 2020 году Солнечногорский суд приговорил Константина Пономарева к 10 годам и двум месяцам колонии общего режима. Бизнесмен был обвинен в уклонении от уплаты налогов на сумму в 9,7 миллиарда рублей. Также он был обвинен в покушении на мошенничество на сумму в 5,4 миллиарда рублей. Предприниматель также известен тем, что в 2010 году через суд добился от российских структур шведского концерна IKEA выплаты в размере 25 миллиардов рублей. Судебный процесс был связан с арендой электрогенераторов.