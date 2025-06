Какие праздники отмечают 16 июня 2025: что можно и нельзя делать

Петров пост, день Лукьяна и другие праздники отмечают 16 июня 2025

В 2025 году Петров пост продлится с 16 июня по 11 июля (26 дней Фото: Илья Московец © URA.RU Понедельник, 16 июня 2025 года, отмечен несколькими значимыми датами. Православные верующие вступают в период Петрова поста, по народному календарю отмечают день Лукьяна Ветряка, а на международном уровне этот день посвящен семейным денежным переводам, африканским детям и мотоциклистам. Каждый из этих праздников имеет свою историю, традиции и значение для разных групп людей — подробнее в материале URA.RU. Православный праздник 16 июня 2025 Начало Петрова поста 16 июня 2025 года православные верующие вступают в период Петрова поста, который также называют Апостольским. Этот пост установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, которые сами постились, готовя себя для проповеди Евангелия. Петров пост имеет плавающую дату начала, поскольку зависит от празднования Пасхи. Он всегда начинается через неделю после Дня Святой Троицы, в понедельник, после девятого воскресенья по Пасхе. При этом заканчивается пост всегда в один и тот же день — 12 июля, в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В 2025 году Петров пост продлится с 16 июня по 11 июля. В отличие от Великого поста, Петров пост считается нестрогим. Церковный устав предписывает воздерживаться только от мясной и молочной пищи, а по средам и пятницам — также от рыбы. В субботу, воскресенье и храмовые праздники разрешается употребление вина. Такой более мягкий режим поста обусловлен временем года — летом, когда доступно много овощей, фруктов и зелени. Главная суть Петрова поста — не в ограничении пищи, а в духовном очищении, укреплении веры и подготовке к празднику святых апостолов. Это время для более усердной молитвы и добрых дел. Народный праздник 16 июня 2025 Лукьян Ветряк НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Петров пост 2025: что можно и нельзя делать В народном календаре 16 июня именуется днем Лукьяна Ветряка (по старому стилю — 3 июня). У этого дня есть и другие названия: Лука, День Луки, Лукьянов день, Лукиан, Лука-ветряник, Лука Ветреник, Лукьян-ветренник. В этот день Православная церковь отмечает память святого мученика Лукиана Бельгийского, жившего в I веке. Согласно преданию, он был рукоположен в епископы Папой Климентом и отправлен проповедовать на Запад. В Бельгии Лукиан был казнен за отказ совершать жертвоприношения языческим богам. Прозвище «Ветряк» этот день получил из-за народных примет, связанных с ветром. Наши предки внимательно наблюдали за направлением ветра в этот день и делали прогнозы на будущее. Считалось, что южный ветер сулит быстрый рост яровых хлебов, северо-западный — сырую погоду и болезни, восточный — разного рода инфекции, а северо-восточный — беспрерывные дожди. Особенно интересен обычай поиска воды для колодца. В день Лукьяна люди, собиравшиеся рыть колодец, клали на землю перевернутую сковороду и оставляли на некоторое время. Если сковорода намокала, это означало, что вода находится близко к поверхности и место подходит для колодца. Существовали и другие приметы: гроза на Лукьяна предвещала плохой сенокос, а проливной дождь — обилие грибов. Также люди верили, что если медленно поднимающийся с земли вихрь долго вращается, то ближайшие дни будут ясными. Что можно и нельзя делать 16 июня 2025 НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Салаты, супы и пироги: топ-10 простых рецептов на Петров пост День Лукьяна Ветряка с древних времен был окружен множеством поверий, определяющих, какие действия благоприятны, а какие могут навлечь беду. 16 июня 2025 года разрешается внимательно наблюдать за направлением ветра, сушить одежду на свежем воздухе, проветривать жилище и выбирать место для будущего колодца. Народные традиции рекомендуют вывешивать на улицу нательные рубашки — считалось, что ветер выдувает из души хозяев все страхи и тревоги. Некоторые даже выставляли в поле кружку с квасом, чтобы задобрить духа ветра. А вот категорически запрещается в этот день подставлять лицо сильному ветру, пересчитывать деньги (чтобы не было безденежья), совершать дорогостоящие покупки (иначе «выбросишь деньги на ветер»), делиться секретами и тайнами (их «разнесут сплетники»). Особенно опасно считалось идти навстречу восточному ветру, выходить на пахоту, рассказывать о своих мечтах и планах, а также носить с собой крупные суммы наличных. Международные праздники 16 июня 2025 Международный день семейных денежных переводов День нацелен на то, чтобы создать возможность беспрепятственно переводить деньги в любую точку мира Фото: Денис Моргунов © URA.RU 16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов (International Day of Family Remittances, IDFR). Этот праздник был впервые отмечен в 2015 году по инициативе Международного Фонда сельскохозяйственного развития (МФСР или IFAD) — специализированного учреждения ООН. В 2018 году Генеральная Ассамблея ООН официально одобрила его проведение. Цель этого дня — привлечь внимание к вкладу, который вносят трудовые мигранты в жизнь своих семей и в экономику своих стран. Трудовые мигранты, вынужденные уезжать на заработки в другие страны, регулярно отправляют домой денежные переводы, которые могут составлять до 60% семейного бюджета их близких. Масштабы этого явления впечатляют: в 2019 году в мире насчитывалось 244 миллиона международных мигрантов, из которых 200 миллионов — экономические мигранты. Они перевели более полутриллиона долларов США своим семьям, проживающим в странах с низким и средним уровнем дохода. Эта сумма в три раза превышает объемы официальной помощи в целях развития и превосходит объемы прямых иностранных инвестиций. Международный день африканского ребенка 16 июня в мире отмечается Международный день африканского ребенка (International Day of the African Child), известный также как День защиты детей Африки. Этот день был учрежден в 1991 году по инициативе Организации африканского единства (ныне Африканский союз). Дата выбрана неслучайно — 16 июня 1976 года в Южно-Африканской Республике произошли трагические события. В этот день тысячи чернокожих школьников вышли на улицы поселения Соуэто, протестуя против низкого качества образования и требуя права обучаться на родном языке. Силы правопорядка открыли огонь по демонстрантам, в результате чего погибли сотни детей. Официальные данные сообщают, что с 16 июня 1976 по 28 февраля 1977 года в ходе восстания погибли 575 человек и около 6 тысяч были арестованы. С 2011 года особое внимание в рамках этого дня уделяется проблеме детей-беспризорников, число которых на африканском континенте оценивается в 30 миллионов. Эти дети живут в крайне тяжелых условиях, подвергаясь насилию, эксплуатации, физическим и моральным унижениям. Большой проблемой для многих африканских детей остается доступ к образованию. Несмотря на усилия благотворительных организаций, существует огромный разрыв между законами, гарантирующими право на образование, и реальной ситуацией. В этот день международные организации, начиная с Африканского Союза и ЮНИСЕФ, проводят дискуссии и выдвигают инициативы, направленные на улучшение жизни африканских детей. Благотворительные и общественные организации устраивают для детей обучающие семинары, показы фильмов, концерты и спектакли, раздают подарки и организуют праздники, чтобы дети не чувствовали себя забытыми и ненужными.

