Что делать, чтобы не заблудиться в лесу: советы и рекомендации

Каждый год в лесах теряются тысячи россиян, поэтому во время лесных прогулок следует помнить о мерах предосторожности, чтобы не заблудиться. О том, что делать, чтобы не заблудиться, и какие действия предпринять, если это произошло, — в материале URA.RU.
Подготовка к походу в лес
Перед походом в лес следует изучить карты местности, отметив интересные объекты и возможные маршруты. Сообщите родным и друзьям о своем маршруте и предполагаемом времени возвращения. С собой возьмите навигатор и карту, которые помогут сохранить ориентацию в лесу.
Если вы на машине, проверьте, достаточно ли у вас бензина на дорогу туда и обратно. Одежда и обувь должны быть из непромокаемых материалов и яркого цвета. С собой следует взять запас питьевой воды и перекус. С собой важно иметь спички или зажигалку, заряженный телефон, походную аптечку, нож и металлическую кружку.
Как вести себя в лесу
Во время нахождения в лесу следует быть внимательным и смотреть по сторонам. Замечайте, куда двигаетесь, пересекаете ли вы овраги и линии электропередачи — это может помочь спасателям восстановить ваш путь.
Если с вами в поход отправились дети, важно, чтобы они шли впереди взрослых, так как ребенок может чем-то увлечься, отстать и потеряться. Периодически проверяйте наличие связи.
Что делать, если заблудился в лесу
В том случае, если вы все-таки заблудились в лесу, остановитесь и постарайтесь успокоиться. Сразу же позвоните близким по телефону или отправьте сообщение, после чего свяжитесь со спасателями по номеру 112 (это можно сделать и без сети), сообщив, что вы заблудились и вам нужна помощь.
Организуйте стоянку на открытом месте, чтобы вас можно было заметить. Нельзя есть грибы и ягоды, так как высок риск отравиться и получить обезвоживание, воду из незнакомых источников тоже пить небезопасно.
Если вы решили самостоятельно выбраться из леса, важно помнить о нескольких правилах поведения:
- Если есть дорожка, идите по ней, сворачивая только на более «цивилизованные» пути.
- Оставляйте метки на пути: вырезанные знаки на стволах деревьев, привязанные к веткам бумажки или нарисованные маркером кресты.
- Если вы наткнулись на просеку или линию электропередачи, идите вдоль них.
- Осторожнее относитесь к природным приметам — не всегда мох растет на северной стороне, а ветки деревьев длиннее с южной стороны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.