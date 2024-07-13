Что делать, чтобы не заблудиться в лесу: советы и рекомендации

Чтобы не заблудиться в лесу, следует внимательно смотреть по сторонам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В лесу следует придерживаться маршрута и не сворачивать с него
В лесу следует придерживаться маршрута и не сворачивать с него Фото:

Каждый год в лесах теряются тысячи россиян, поэтому во время лесных прогулок следует помнить о мерах предосторожности, чтобы не заблудиться. О том, что делать, чтобы не заблудиться, и какие действия предпринять, если это произошло, — в материале URA.RU.

Подготовка к походу в лес

Перед походом в лес следует изучить карты местности, отметив интересные объекты и возможные маршруты. Сообщите родным и друзьям о своем маршруте и предполагаемом времени возвращения. С собой возьмите навигатор и карту, которые помогут сохранить ориентацию в лесу.

Если вы на машине, проверьте, достаточно ли у вас бензина на дорогу туда и обратно. Одежда и обувь должны быть из непромокаемых материалов и яркого цвета. С собой следует взять запас питьевой воды и перекус. С собой важно иметь спички или зажигалку, заряженный телефон, походную аптечку, нож и металлическую кружку.

Для похода выбирайте яркую одежду
Для похода выбирайте яркую одежду
Фото:

Как вести себя в лесу

Во время нахождения в лесу следует быть внимательным и смотреть по сторонам. Замечайте, куда двигаетесь, пересекаете ли вы овраги и линии электропередачи — это может помочь спасателям восстановить ваш путь.

Если с вами в поход отправились дети, важно, чтобы они шли впереди взрослых, так как ребенок может чем-то увлечься, отстать и потеряться. Периодически проверяйте наличие связи.

Смотрите по сторонам и будьте внимательны
Смотрите по сторонам и будьте внимательны
Фото:

Что делать, если заблудился в лесу

В том случае, если вы все-таки заблудились в лесу, остановитесь и постарайтесь успокоиться. Сразу же позвоните близким по телефону или отправьте сообщение, после чего свяжитесь со спасателями по номеру 112 (это можно сделать и без сети), сообщив, что вы заблудились и вам нужна помощь. 

Организуйте стоянку на открытом месте, чтобы вас можно было заметить. Нельзя есть грибы и ягоды, так как высок риск отравиться и получить обезвоживание, воду из незнакомых источников тоже пить небезопасно.

Если вы решили самостоятельно выбраться из леса, важно помнить о нескольких правилах поведения:

  • Если есть дорожка, идите по ней, сворачивая только на более «цивилизованные» пути.
  • Оставляйте метки на пути: вырезанные знаки на стволах деревьев, привязанные к веткам бумажки или нарисованные маркером кресты.
  • Если вы наткнулись на просеку или линию электропередачи, идите вдоль них.
  • Осторожнее относитесь к природным приметам — не всегда мох растет на северной стороне, а ветки деревьев длиннее с южной стороны. 
Если вы заблудились в лесу, но увидели линии электропередачи - идите вдоль них
Если вы заблудились в лесу, но увидели линии электропередачи - идите вдоль них
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Каждый год в лесах теряются тысячи россиян, поэтому во время лесных прогулок следует помнить о мерах предосторожности, чтобы не заблудиться. О том, что делать, чтобы не заблудиться, и какие действия предпринять, если это произошло, — в материале URA.RU. Подготовка к походу в лес Перед походом в лес следует изучить карты местности, отметив интересные объекты и возможные маршруты. Сообщите родным и друзьям о своем маршруте и предполагаемом времени возвращения. С собой возьмите навигатор и карту, которые помогут сохранить ориентацию в лесу. Если вы на машине, проверьте, достаточно ли у вас бензина на дорогу туда и обратно. Одежда и обувь должны быть из непромокаемых материалов и яркого цвета. С собой следует взять запас питьевой воды и перекус. С собой важно иметь спички или зажигалку, заряженный телефон, походную аптечку, нож и металлическую кружку. Как вести себя в лесу Во время нахождения в лесу следует быть внимательным и смотреть по сторонам. Замечайте, куда двигаетесь, пересекаете ли вы овраги и линии электропередачи — это может помочь спасателям восстановить ваш путь. Если с вами в поход отправились дети, важно, чтобы они шли впереди взрослых, так как ребенок может чем-то увлечься, отстать и потеряться. Периодически проверяйте наличие связи. Что делать, если заблудился в лесу В том случае, если вы все-таки заблудились в лесу, остановитесь и постарайтесь успокоиться. Сразу же позвоните близким по телефону или отправьте сообщение, после чего свяжитесь со спасателями по номеру 112 (это можно сделать и без сети), сообщив, что вы заблудились и вам нужна помощь.  Организуйте стоянку на открытом месте, чтобы вас можно было заметить. Нельзя есть грибы и ягоды, так как высок риск отравиться и получить обезвоживание, воду из незнакомых источников тоже пить небезопасно. Если вы решили самостоятельно выбраться из леса, важно помнить о нескольких правилах поведения:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...