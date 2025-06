Машинисты, сварщики и токари приблизились к зарплатам IT-специалистов

07 июня 2025 в 12:46 Размер текста - 17 +

Зарплаты на уровень IT-сферы приблизились у сварщиков, машинистов и токарей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Зарплатный разрыв между рабочими специальностями и IT-сферой в России значительно сократился за последний год. Об этом сообщил генеральный директор МКПАО «Хэдхантер» Дмитрий Сергиенков. «Мы видим, что растут зарплаты рабочих специальностей очень сильно — инженеры, машинисты, сварщики, токари... Зарплаты там растут быстрее, чем в IT, скажем. В IT по-прежнему держится высокий уровень почти везде. Но рабочие специальности уже этот разрыв с IT довольно сильно сократили», — сказал Сергиенков в беседе с ТАСС. Глава «Хэдхантера» уточнил, что к уровню IT-сферы приблизились также доходы курьеров и водителей. При этом он отметил, что ряд отраслей по-прежнему сталкивается с ограничениями по росту заработных плат из-за особенностей бизнеса. В частности, к таким сферам он отнес традиционный розничный ретейл с низкой маржой и высокой конкуренцией, а также бюджетный и унитарный секторы, где доходы сотрудников обычно ниже рыночных. Ранее Госдума одобрила в окончательном чтении закон, направленный на защиту сотрудников от необоснованного уменьшения премиальных выплат в случае применения к ним дисциплинарных взысканий. Новый нормативный акт устанавливает, что работодатель может сократить размер премии исключительно за тот период, когда одновременно были начислены поощрение и вынесено взыскание. При этом суммарное снижение заработной платы работника не должно превышать 20% в месяц, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зарплатный разрыв между рабочими специальностями и IT-сферой в России значительно сократился за последний год. Об этом сообщил генеральный директор МКПАО «Хэдхантер» Дмитрий Сергиенков. «Мы видим, что растут зарплаты рабочих специальностей очень сильно — инженеры, машинисты, сварщики, токари... Зарплаты там растут быстрее, чем в IT, скажем. В IT по-прежнему держится высокий уровень почти везде. Но рабочие специальности уже этот разрыв с IT довольно сильно сократили», — сказал Сергиенков в беседе с ТАСС. Глава «Хэдхантера» уточнил, что к уровню IT-сферы приблизились также доходы курьеров и водителей. При этом он отметил, что ряд отраслей по-прежнему сталкивается с ограничениями по росту заработных плат из-за особенностей бизнеса. В частности, к таким сферам он отнес традиционный розничный ретейл с низкой маржой и высокой конкуренцией, а также бюджетный и унитарный секторы, где доходы сотрудников обычно ниже рыночных. Ранее Госдума одобрила в окончательном чтении закон, направленный на защиту сотрудников от необоснованного уменьшения премиальных выплат в случае применения к ним дисциплинарных взысканий. Новый нормативный акт устанавливает, что работодатель может сократить размер премии исключительно за тот период, когда одновременно были начислены поощрение и вынесено взыскание. При этом суммарное снижение заработной платы работника не должно превышать 20% в месяц, пишет «Национальная служба новостей».