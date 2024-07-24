СК хочет создать план по замещению трудовых мигрантов россиянами

Следственный комитет России выступил с инициативой по созданию дорожной карты, направленной на замещение трудовых мигрантов российскими специалистами. Об этом сообщается в официальном Telegram ведомства.
«Иные предложения по вопросам совершенствования миграционного законодательства… Сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов гражданами России», — утверждается в публикации telegram-канала «Следком».
В рамках данной инициативы подчеркивается важность предоставления российским гражданам, которые могут заменить трудовых мигрантов, достойного уровня социально-трудовых гарантий. СК также хочет проанализировать потребности экономики в мигрантах и установить их реальное количество.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.