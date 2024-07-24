СК хочет создать план по замещению трудовых мигрантов россиянами

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СК РФ хочет оценить реальное количество мигрантов в стране
СК РФ хочет оценить реальное количество мигрантов в стране Фото:

Следственный комитет России выступил с инициативой по созданию дорожной карты, направленной на замещение трудовых мигрантов российскими специалистами. Об этом сообщается в официальном Telegram ведомства.

«Иные предложения по вопросам совершенствования миграционного законодательства… Сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов гражданами России», — утверждается в публикации telegram-канала «Следком».

В рамках данной инициативы подчеркивается важность предоставления российским гражданам, которые могут заменить трудовых мигрантов, достойного уровня социально-трудовых гарантий. СК также хочет проанализировать потребности экономики в мигрантах и установить их реальное количество.

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Следственный комитет России выступил с инициативой по созданию дорожной карты, направленной на замещение трудовых мигрантов российскими специалистами. Об этом сообщается в официальном Telegram ведомства. «Иные предложения по вопросам совершенствования миграционного законодательства… Сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов гражданами России», — утверждается в публикации telegram-канала «Следком». В рамках данной инициативы подчеркивается важность предоставления российским гражданам, которые могут заменить трудовых мигрантов, достойного уровня социально-трудовых гарантий. СК также хочет проанализировать потребности экономики в мигрантах и установить их реальное количество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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