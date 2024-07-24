Нелегальное пребывание в РФ будет отягчающим обстоятельством для преступников

24 июля 2024 в 21:31 Размер текста - 17 +

СК предложил законодательно закрепить в Уголовном кодексе новое отягчающее обстоятельство для мигрантов-преступников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Нелегальное пребывание на территории РФ для совершивших преступление мигрантов должно быть законодательно закреплено в Уголовном кодексе в качестве отягчающего обстоятельства. Такое предложение внес Следственный комитет (СК). «Полагаем целесообразным дополнить перечень обстоятельств, отягчающих наказание (статья 63 УК РФ), таким пунктом как „совершение преступления иностранным гражданином, находящимся на территории Российской Федерации в нарушение установленного порядка“», — сообщили в официальном telegram -канале СК. По словам комитета, такое предложение вызвано статистическими данными о преступности мигрантов и повышенной опасностью для граждан РФ со стороны незаконных приезжих. СК уточняет, что такое нововведение не дискриминирует иностранных граждан как социальную группу. Ранее СК предложил жестче урегулировать вопрос лишения гражданства для мигрантов. По их мнению, натурализованных граждан, которые подготавливают или совершают умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление, необходимо лишать паспорта РФ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил об увеличении числа преступлений, совершенных мигрантами. По его словам, за половину 2024 года приезжие совершили на 5% больше изнасилований, на 25% больше — развратных действий в отношении детей, на 55% больше — преступных деяний экстремистской направленности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нелегальное пребывание на территории РФ для совершивших преступление мигрантов должно быть законодательно закреплено в Уголовном кодексе в качестве отягчающего обстоятельства. Такое предложение внес Следственный комитет (СК). «Полагаем целесообразным дополнить перечень обстоятельств, отягчающих наказание (статья 63 УК РФ), таким пунктом как „совершение преступления иностранным гражданином, находящимся на территории Российской Федерации в нарушение установленного порядка“», — сообщили в официальном telegram-канале СК. По словам комитета, такое предложение вызвано статистическими данными о преступности мигрантов и повышенной опасностью для граждан РФ со стороны незаконных приезжих. СК уточняет, что такое нововведение не дискриминирует иностранных граждан как социальную группу. Ранее СК предложил жестче урегулировать вопрос лишения гражданства для мигрантов. По их мнению, натурализованных граждан, которые подготавливают или совершают умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление, необходимо лишать паспорта РФ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил об увеличении числа преступлений, совершенных мигрантами. По его словам, за половину 2024 года приезжие совершили на 5% больше изнасилований, на 25% больше — развратных действий в отношении детей, на 55% больше — преступных деяний экстремистской направленности.