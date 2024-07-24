Водителя легковушки госпитализировали (архивное фото)
В Екатеринбурге в ночь на 25 июля легковушка снесла забор на Шефской. Водителя госпитализировали. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы.
«Авария на Шефской, водителя погрузили в скорую на носилках. Дорога скользкая, аккуратно на этом участке, на пол дороги обломки валяются», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». На фото видно, что автомобиль вылетел на трамвайные пути и протаранил забор.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Ответ ожидается.
Водителя госпитализировали
Автомобиль вылетел на трамвайные пути
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