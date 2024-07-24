24 июля 2024

Легковушка снесла забор в Екатеринбурге, есть пострадавшие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителя легковушки госпитализировали (архивное фото)
Водителя легковушки госпитализировали (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в ночь на 25 июля легковушка снесла забор на Шефской. Водителя госпитализировали. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы.

«Авария на Шефской, водителя погрузили в скорую на носилках. Дорога скользкая, аккуратно на этом участке, на пол дороги обломки валяются», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». На фото видно, что автомобиль вылетел на трамвайные пути и протаранил забор.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Ответ ожидается.

Водителя госпитализировали
Водителя госпитализировали
Фото:
Автомобиль вылетел на трамвайные пути
Автомобиль вылетел на трамвайные пути
Фото:

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В Екатеринбурге в ночь на 25 июля легковушка снесла забор на Шефской. Водителя госпитализировали. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы. «Авария на Шефской, водителя погрузили в скорую на носилках. Дорога скользкая, аккуратно на этом участке, на пол дороги обломки валяются», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». На фото видно, что автомобиль вылетел на трамвайные пути и протаранил забор. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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