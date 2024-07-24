Москвич напал на челябинца с ножом

В Троицке Челябинской области задержали 31-летнего жителя Москвы, который, угрожая ножом, похитил у местного жителя деньги. Пострадавший находился в состоянии шока, поэтому сообщил о случившемся в полицию только через сутки, сообщили пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Троицкие оперативники задержали москвича, с ножом ограбившего местного жителя. Неизвестный злоумышленник, угрожая местному жителю холодным оружием, похитил 5 тысяч рублей. Потерпевший, находившийся в состоянии шока, сообщил о случившемся в полицию только через сутки», — сообщили в пресс-службе.
Сотрудники полиции узнав о случившемся приступили к расследованию. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, которая провела его осмотр и опросила потерпевшего. Пострадавший житель Троицка описал внешность нарушителя, что очень помогло в раскрытии преступления.
По полученным приметам полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 31-летний житель Москвы. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, мера пресечения избирается. Расследование продолжается.
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