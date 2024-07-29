Власти заявили о мобилизации резервов из-за прорыва на Беломорканале

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На Беломорканале произошел прорыв временной дамбы. Из-за размытия перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала власти начали мобилизацию ресурсов для ликвидации последствий ЧП. Об этом сообщили в ФКУ «Ространсмодернизация».

«На объекте происходит отток воды, который, по предварительным данным, займет три-четыре часа. После этого появится возможность оценить масштабы ущерба, в частности повреждения моста», — сообщили в ФКУ. Отмечается, что власти региона находятся в процессе «мобилизации трудовых резервов и техники». Информацию об этом передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в результате размыва дамбы погиб один человек. Еще два человека числятся пропавшими без вести.

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На Беломорканале произошел прорыв временной дамбы. Из-за размытия перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала власти начали мобилизацию ресурсов для ликвидации последствий ЧП. Об этом сообщили в ФКУ «Ространсмодернизация». «На объекте происходит отток воды, который, по предварительным данным, займет три-четыре часа. После этого появится возможность оценить масштабы ущерба, в частности повреждения моста», — сообщили в ФКУ. Отмечается, что власти региона находятся в процессе «мобилизации трудовых резервов и техники». Информацию об этом передает «Интерфакс». Ранее сообщалось, что в результате размыва дамбы погиб один человек. Еще два человека числятся пропавшими без вести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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