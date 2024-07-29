Власти заявили о мобилизации резервов из-за прорыва на Беломорканале

На Беломорканале произошел прорыв временной дамбы. Из-за размытия перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала власти начали мобилизацию ресурсов для ликвидации последствий ЧП. Об этом сообщили в ФКУ «Ространсмодернизация».
«На объекте происходит отток воды, который, по предварительным данным, займет три-четыре часа. После этого появится возможность оценить масштабы ущерба, в частности повреждения моста», — сообщили в ФКУ. Отмечается, что власти региона находятся в процессе «мобилизации трудовых резервов и техники». Информацию об этом передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что в результате размыва дамбы погиб один человек. Еще два человека числятся пропавшими без вести.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.