Власти Карелии заявили о первом погибшем после размыва дамбы в Карелии

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В регионе, где произошло размытие дамбы, введен режим ЧС Фото:

В Карелии после размыва дамбы погиб один человек. Об этом сообщили власти республики.

«Один человек погиб в Карелии после размыва перемычки на Беломорканале. Семеро спасены», — говорится в сообщении, его приводит РИА Новости.

Отмечается, что без вести пропавшими числятся два человека. Погибшим оказался машинист экскаватора, который работал в зоне подтопления, пишет telegram-канал Shot. Все, что известно о ситуации, — в материале URA.RU.

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В Карелии после размыва дамбы погиб один человек. Об этом сообщили власти республики. «Один человек погиб в Карелии после размыва перемычки на Беломорканале. Семеро спасены», — говорится в сообщении, его приводит РИА Новости. Отмечается, что без вести пропавшими числятся два человека. Погибшим оказался машинист экскаватора, который работал в зоне подтопления, пишет telegram-канал Shot. Все, что известно о ситуации, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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