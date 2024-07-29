Власти Карелии заявили о первом погибшем после размыва дамбы в Карелии

29 июля 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

В регионе, где произошло размытие дамбы, введен режим ЧС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Карелии после размыва дамбы погиб один человек. Об этом сообщили власти республики. «Один человек погиб в Карелии после размыва перемычки на Беломорканале. Семеро спасены», — говорится в сообщении, его приводит РИА Новости. Отмечается, что без вести пропавшими числятся два человека. Погибшим оказался машинист экскаватора, который работал в зоне подтопления, пишет telegram-канал Shot. Все, что известно о ситуации, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Карелии после размыва дамбы погиб один человек. Об этом сообщили власти республики. «Один человек погиб в Карелии после размыва перемычки на Беломорканале. Семеро спасены», — говорится в сообщении, его приводит РИА Новости. Отмечается, что без вести пропавшими числятся два человека. Погибшим оказался машинист экскаватора, который работал в зоне подтопления, пишет telegram-канал Shot. Все, что известно о ситуации, — в материале URA.RU.