Что известно о «шариатском патруле в Мытищах»

Следственный комитет расследует дело о разбое мигрантов в подмосковных Мытищах

31 июля 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

По разбою «детского шариатского патруля» в Мытищах возбуждено уголовное дело Фото: Георгий Бергал © URA.RU В подмосковных Мытищах подростки-мигранты хулиганят, избивают прохожих на улицах и носят с собой оружие. По словам местных жителей, у них образовался «детский шариатский патруль». Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данным фактам. Что известно о «шариатском патруле в Мытищах» — в материале URA.RU. Кто терроризирует жителей в Мытищах Согласно информации «Царьграда», в городе Мытищи происходят нападения на местных жителей со стороны несовершеннолетних мигрантов из Средней Азии и Закавказья. Жертвами становятся неформалы и девушки, одетые не в соответствии с мусульманскими нормами. Нападающие фиксируют свои действия на видео и распространяют их в социальных сетях. Эти группы называют себя «детским шариатским патрулем». В одном из видео, размещенном на telegram-канале, член банды рассказывает о местах продажи наркотиков. Другой участник, известный как Самандар, в своих видеообращениях утверждает, что он и его братья способны «навести порядок даже в аду». В этом же канале также были опубликованы видео, на которых зафиксировано избиение человека группой лиц. В ответ на эти инциденты Следственный комитет России по Московской области инициировал уголовное дело по статье 213 УК РФ, которая касается хулиганства. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал отчета о ходе расследования. Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства. Кто входил в «шариатский патруль» Гражданин Таджикистана, 18-летний Давлатали Зоиров, является организатором группировки, известной как «шариатский патруль» в Мытищах. В марте 2023 года ему был выдан паспорт отделом по вопросам миграции в Краснодарском крае. Паспорт действителен до 2025 года, когда Зоирову исполнится 20 лет и он будет обязан заменить его. Основываясь на словах жительницы Мытищ, Зоиров активно и назойливо пытается завести знакомства с русскими девушками, не останавливаясь даже после получения отказа. Кроме того, друг Зоирова, который упоминается в видео о наркотиках, проводил параллели между собой и представителями террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена на территории РФ). Заявление главы «шариатского патруля» Давлатали Зоиров принес извинения народу России. Однако в опубликованном видео, снятом в темноте, лицо говорящего не видно. В некоторых telegram-каналах утверждают, что это Самандар. На видеозаписи молодой человек выражает искренние извинения перед «всеми порядочными людьми» и подчеркивает свое уважение к тем, кто придерживается «простых людских понятий». Он также заявляет, что родился и вырос в РФ и любит страну «всем сердцем». В дополнение к извинениям, предполагаемый глава группировки уточнил, что его предыдущее видеообращение, в котором содержались оскорбления, было направлено не ко всему народу России, а к конкретным людям, которые, по его словам, оскорбили его мать. В нем он призывал «мужчин» отправить ему видеоответ, сообщая, что он и его друзья способны «навести порядок даже в аду». Также появились сообщения о том, что Самандар, который также называется «главарем мытищинской банды», покинул Россию и уехал в Таджикистан. В социальных сетях был опубликован скриншот его поста, в нем Самандар призывает не писать ему «всякие глупости» и не пытаться вывести его на эмоции для перефразирования его слов. Он заявил, что больше не поддается на провокации. «Шариатские патрули» в разных регионах России Задержания в Кабардино-Балкарии В июле 2024 года в Кабардино-Балкарии была задержана группа из десяти человек по подозрению в создании экстремистского сообщества. Участники этой группировки самоназвались «шариатским патрулем» и занимались наказанием людей, не соответствующих их религиозным убеждениям. В 2022 году в том же регионе уже проходил суд над участниками подобного «шариатского патруля». Тогда 11 членов сообщества получили условные сроки за запугивание и избиение местных жителей. Движение «Стоп Харам» в Москве В Москве в 2017 году возникло движение «Стоп Харам», напоминающее «шариатский патруль». Его члены проводили рейды, делая замечания курящим и пьющим на улицах, с последующей публикацией видеоотчетов в интернете. Ситуация в Троицке и Татарстане В Троицке в 2021 году также были замечены бородатые мусульмане, патрулирующие город, которые впоследствии оказались сотрудниками ЧОП «Корвет», нанятыми местной администрацией. В Татарстане в 2014 году произошел конфликт между местными мусульманами и активистами движения за здоровый образ жизни, после чего сообщений о «шариатском патруле» не поступало. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В подмосковных Мытищах подростки-мигранты хулиганят, избивают прохожих на улицах и носят с собой оружие. По словам местных жителей, у них образовался «детский шариатский патруль». Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данным фактам. Что известно о «шариатском патруле в Мытищах» — в материале URA.RU. Согласно информации «Царьграда», в городе Мытищи происходят нападения на местных жителей со стороны несовершеннолетних мигрантов из Средней Азии и Закавказья. Жертвами становятся неформалы и девушки, одетые не в соответствии с мусульманскими нормами. Нападающие фиксируют свои действия на видео и распространяют их в социальных сетях. Эти группы называют себя «детским шариатским патрулем». В одном из видео, размещенном на telegram-канале, член банды рассказывает о местах продажи наркотиков. Другой участник, известный как Самандар, в своих видеообращениях утверждает, что он и его братья способны «навести порядок даже в аду». В этом же канале также были опубликованы видео, на которых зафиксировано избиение человека группой лиц. В ответ на эти инциденты Следственный комитет России по Московской области инициировал уголовное дело по статье 213 УК РФ, которая касается хулиганства. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал отчета о ходе расследования. Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства. Гражданин Таджикистана, 18-летний Давлатали Зоиров, является организатором группировки, известной как «шариатский патруль» в Мытищах. В марте 2023 года ему был выдан паспорт отделом по вопросам миграции в Краснодарском крае. Паспорт действителен до 2025 года, когда Зоирову исполнится 20 лет и он будет обязан заменить его. Основываясь на словах жительницы Мытищ, Зоиров активно и назойливо пытается завести знакомства с русскими девушками, не останавливаясь даже после получения отказа. Кроме того, друг Зоирова, который упоминается в видео о наркотиках, проводил параллели между собой и представителями террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена на территории РФ). Давлатали Зоиров принес извинения народу России. Однако в опубликованном видео, снятом в темноте, лицо говорящего не видно. В некоторых telegram-каналах утверждают, что это Самандар. На видеозаписи молодой человек выражает искренние извинения перед «всеми порядочными людьми» и подчеркивает свое уважение к тем, кто придерживается «простых людских понятий». Он также заявляет, что родился и вырос в РФ и любит страну «всем сердцем». В дополнение к извинениям, предполагаемый глава группировки уточнил, что его предыдущее видеообращение, в котором содержались оскорбления, было направлено не ко всему народу России, а к конкретным людям, которые, по его словам, оскорбили его мать. В нем он призывал «мужчин» отправить ему видеоответ, сообщая, что он и его друзья способны «навести порядок даже в аду». Также появились сообщения о том, что Самандар, который также называется «главарем мытищинской банды», покинул Россию и уехал в Таджикистан. В социальных сетях был опубликован скриншот его поста, в нем Самандар призывает не писать ему «всякие глупости» и не пытаться вывести его на эмоции для перефразирования его слов. Он заявил, что больше не поддается на провокации. В июле 2024 года в Кабардино-Балкарии была задержана группа из десяти человек по подозрению в создании экстремистского сообщества. Участники этой группировки самоназвались «шариатским патрулем» и занимались наказанием людей, не соответствующих их религиозным убеждениям. В 2022 году в том же регионе уже проходил суд над участниками подобного «шариатского патруля». Тогда 11 членов сообщества получили условные сроки за запугивание и избиение местных жителей. В Москве в 2017 году возникло движение «Стоп Харам», напоминающее «шариатский патруль». Его члены проводили рейды, делая замечания курящим и пьющим на улицах, с последующей публикацией видеоотчетов в интернете. В Троицке в 2021 году также были замечены бородатые мусульмане, патрулирующие город, которые впоследствии оказались сотрудниками ЧОП «Корвет», нанятыми местной администрацией. В Татарстане в 2014 году произошел конфликт между местными мусульманами и активистами движения за здоровый образ жизни, после чего сообщений о «шариатском патруле» не поступало.