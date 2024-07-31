Следственный комитет расследует дело о хулиганстве мигрантов в Мытищах

31 июля 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

Несколько подростков-мигрантов хулиганили и избивали сверстников в одном из дворов Мытищ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В подмосковных Мытищах возбуждено уголовное дело против подростков-мигрантов. Они опубликовали несколько провокационных видео. На данный момент речь идет о хулиганстве и избиении прохожих со стороны мигрантов, сообщают местные жители. «У детской площадки на Юбилейной, 24а, постоянно их вижу. Кричат на своем языке, матерятся, оскорбляют прохожих. Также знаю про несколько избиений», — заявила жительница Мытищ Софья. Ее слова передает РИА Новости. Она добавила, что много раз замечала у мигрантов ножи и электрошокеры. Так, в социальных сетях Мытищ появились видеозаписи, на которых группа молодых людей-мигрантов демонстрирует агрессивное поведение. На кадрах видно, как они избивают своих сверстников, оскорбляют прохожих и в целом ведут себя провокационно. На одном из видео подростки атакуют людей на спортивной площадке, еще один ролик демонстрирует предположительного лидера группировки, который нецензурно выражается и призывает «мужчин» отправить ему видеоответ, заявляя, что он и его друзья способны «навести порядок даже в аду». Общественники и пользователи соцсетей обратили внимание на эти видео, выразив недовольство по поводу бездействия правоохранительных органов. Местные жители определили места, где были сняты ролики — улицы Юбилейная и Борисовка. Вскоре после распространения видео в пабликах в соцсетях были установлены личности участников инцидентов, их места жительства. Спустя день после скандала предполагаемый лидер группы, представившийся как Самандар, опубликовал видеоизвинение в соцсетях, заявив, что он «любит Россию и не хотел никого оскорблять». Однако его поздние извинения не остановили развитие ситуации. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на происшествие, и вскоре было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве группой лиц с применением оружия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В подмосковных Мытищах возбуждено уголовное дело против подростков-мигрантов. Они опубликовали несколько провокационных видео. На данный момент речь идет о хулиганстве и избиении прохожих со стороны мигрантов, сообщают местные жители. «У детской площадки на Юбилейной, 24а, постоянно их вижу. Кричат на своем языке, матерятся, оскорбляют прохожих. Также знаю про несколько избиений», — заявила жительница Мытищ Софья. Ее слова передает РИА Новости. Она добавила, что много раз замечала у мигрантов ножи и электрошокеры. Так, в социальных сетях Мытищ появились видеозаписи, на которых группа молодых людей-мигрантов демонстрирует агрессивное поведение. На кадрах видно, как они избивают своих сверстников, оскорбляют прохожих и в целом ведут себя провокационно. На одном из видео подростки атакуют людей на спортивной площадке, еще один ролик демонстрирует предположительного лидера группировки, который нецензурно выражается и призывает «мужчин» отправить ему видеоответ, заявляя, что он и его друзья способны «навести порядок даже в аду». Общественники и пользователи соцсетей обратили внимание на эти видео, выразив недовольство по поводу бездействия правоохранительных органов. Местные жители определили места, где были сняты ролики — улицы Юбилейная и Борисовка. Вскоре после распространения видео в пабликах в соцсетях были установлены личности участников инцидентов, их места жительства. Спустя день после скандала предполагаемый лидер группы, представившийся как Самандар, опубликовал видеоизвинение в соцсетях, заявив, что он «любит Россию и не хотел никого оскорблять». Однако его поздние извинения не остановили развитие ситуации. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на происшествие, и вскоре было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве группой лиц с применением оружия.