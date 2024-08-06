В Свердловской области заработала инициатива губернатора по не сдавшим ОГЭ

Спикер Бабушкина: тысяча свердловчан не получили аттестат об окончании школы

06 августа 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Две тысячи девятиклассников Свердловской области не сдали ОГЭ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области тысяча школьников не смогла пересдать ОГЭ и получить аттестат об окончании девяти классов. По инициативе губернатора Евгения Куйвашева и по постановлению правительства региона юношей и девушек примут учреждения профтехобразования. Об этом рассказала в ходе пресс-конференции, посвященной итогам весенней сессии заксо, спикер Людмила Бабушкина, передает корреспондент URA.RU. «За определенный период более двух тысяч девятиклассников не смогли сдать экзамены. Из них половина пересдали, половина осталась без документа об образовании. По инициативе губернатора, по постановлению правительства Свердловской области, этих ребят принимают сегодня в учреждения профтехобразования. Если они получат профессию, сдадут по ней экзамены, им выдадут на руки документ о завершении обучения в учреждении профтехобразования и они смогут работать по профессии. На эти цели из бюджета выделены серьезные средства», — заявила Бабушкина. Она при этом подчеркнула, что за весеннюю сессию всего было принято в Свердловской области 88 новых законов и 57 по субъектам права законодательной инициативы. Среди них штрафы за безбилетный проезд. Этот законопроект стал одним из ключевых в комитете по вопросам законодательства, отметил его глава Евгений Старков. «Установлена ответственность за безбилетный проезд. Штраф составляет 2,5 тысячи рублей. За выпас сельхоз животных на территории общего пользования вне специально отведенных для этого мест — две тысячи (граждане), 10 тысяч (должностные лица), до 20 тысяч (юридические лица). За игнорирование платы за парковку на дорогах общего пользования местного значения штраф увеличен до четырех тысяч рублей», — рассказал он. Также расширился список тех, кто может получить статус ветерана труда Свердловской области, а следовательно, и соответствующие льготы. Закон к рассмотрению был внесен комитетом по региональной политике заксо, объяснил его председатель Михаил Зубарев. «Закон был принят в 2024 году. Были введены дополнительные категории граждан, которые могут получить звание ветерана труда Свердловской области. Это заслуженные учителя, предприниматели. Также это граждане, имеющие знак „Трудовая доблесть Урала“, „Спортивная доблесть Урала“, почетные знаки заксо», — подытожил он. Всего за весеннюю сессию прошло восемь заседаний заксо. Одно из них было внеочередным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области тысяча школьников не смогла пересдать ОГЭ и получить аттестат об окончании девяти классов. По инициативе губернатора Евгения Куйвашева и по постановлению правительства региона юношей и девушек примут учреждения профтехобразования. Об этом рассказала в ходе пресс-конференции, посвященной итогам весенней сессии заксо, спикер Людмила Бабушкина, передает корреспондент URA.RU. «За определенный период более двух тысяч девятиклассников не смогли сдать экзамены. Из них половина пересдали, половина осталась без документа об образовании. По инициативе губернатора, по постановлению правительства Свердловской области, этих ребят принимают сегодня в учреждения профтехобразования. Если они получат профессию, сдадут по ней экзамены, им выдадут на руки документ о завершении обучения в учреждении профтехобразования и они смогут работать по профессии. На эти цели из бюджета выделены серьезные средства», — заявила Бабушкина. Она при этом подчеркнула, что за весеннюю сессию всего было принято в Свердловской области 88 новых законов и 57 по субъектам права законодательной инициативы. Среди них штрафы за безбилетный проезд. Этот законопроект стал одним из ключевых в комитете по вопросам законодательства, отметил его глава Евгений Старков. «Установлена ответственность за безбилетный проезд. Штраф составляет 2,5 тысячи рублей. За выпас сельхоз животных на территории общего пользования вне специально отведенных для этого мест — две тысячи (граждане), 10 тысяч (должностные лица), до 20 тысяч (юридические лица). За игнорирование платы за парковку на дорогах общего пользования местного значения штраф увеличен до четырех тысяч рублей», — рассказал он. Также расширился список тех, кто может получить статус ветерана труда Свердловской области, а следовательно, и соответствующие льготы. Закон к рассмотрению был внесен комитетом по региональной политике заксо, объяснил его председатель Михаил Зубарев. «Закон был принят в 2024 году. Были введены дополнительные категории граждан, которые могут получить звание ветерана труда Свердловской области. Это заслуженные учителя, предприниматели. Также это граждане, имеющие знак „Трудовая доблесть Урала“, „Спортивная доблесть Урала“, почетные знаки заксо», — подытожил он. Всего за весеннюю сессию прошло восемь заседаний заксо. Одно из них было внеочередным.