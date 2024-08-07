В ХМАО спасатели ищут мужчину, заблудившегося в лесу

Спасатели ищут мужчину, заблудившегося в лесу Октябрьского района. На обследованной территории югорчанина так и не нашли. Об этом сообщил департамент региональной безопасности ХМАО на своем сайте.
«Спасатели выезжали в лесной массив в районе п. Сосновый по сообщению: в лесном массиве заблудился мужчина. Прибывшие к месту проведения работ спасатели определили район поиска, обследовали способом сплошного прочесывания пешим ходом 0,35 км.кв. лесного массива. Поиски результатов не дали», — говорится в сообщении.
Жителям ХМАО советуют предупреждать о походах в лес родственников или друзей. Спасатели также рекомендуют брать с собой заряженный телефон, необходимые лекарства, спички и дождевик.
Ранее URA.RU сообщало о спасении югорчанина, который провел в лесу четыре дня без еды и воды. Он заблудился в лесу Советского района.
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