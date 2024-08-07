07 августа 2024

В ХМАО спасатели ищут мужчину, заблудившегося в лесу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчанин заблудился в лесу Октябрьского района
Югорчанин заблудился в лесу Октябрьского района Фото:

Спасатели ищут мужчину, заблудившегося в лесу Октябрьского района. На обследованной территории югорчанина так и не нашли. Об этом сообщил департамент региональной безопасности ХМАО на своем сайте.

«Спасатели выезжали в лесной массив в районе п. Сосновый по сообщению: в лесном массиве заблудился мужчина. Прибывшие к месту проведения работ спасатели определили район поиска, обследовали способом сплошного прочесывания пешим ходом 0,35 км.кв. лесного массива. Поиски результатов не дали», — говорится в сообщении.

Жителям ХМАО советуют предупреждать о походах в лес родственников или друзей. Спасатели также рекомендуют брать с собой заряженный телефон, необходимые лекарства, спички и дождевик.

Ранее URA.RU сообщало о спасении югорчанина, который провел в лесу четыре дня без еды и воды. Он заблудился в лесу Советского района.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спасатели ищут мужчину, заблудившегося в лесу Октябрьского района. На обследованной территории югорчанина так и не нашли. Об этом сообщил департамент региональной безопасности ХМАО на своем сайте. «Спасатели выезжали в лесной массив в районе п. Сосновый по сообщению: в лесном массиве заблудился мужчина. Прибывшие к месту проведения работ спасатели определили район поиска, обследовали способом сплошного прочесывания пешим ходом 0,35 км.кв. лесного массива. Поиски результатов не дали», — говорится в сообщении. Жителям ХМАО советуют предупреждать о походах в лес родственников или друзей. Спасатели также рекомендуют брать с собой заряженный телефон, необходимые лекарства, спички и дождевик. Ранее URA.RU сообщало о спасении югорчанина, который провел в лесу четыре дня без еды и воды. Он заблудился в лесу Советского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...