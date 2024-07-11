В ХМАО спасатели нашли мужчину, который провел в лесу 4 дня без воды и еды

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Югорчанин четыре дня провел в лесу без воды и еды
Югорчанин четыре дня провел в лесу без воды и еды Фото:

В Советском районе ХМАО спасатели вместе с полицейскими нашли заблудившегося в лесу мужчину. Югорчанин провел в тайге четыре дня без воды и еды. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югра».

«3 июля югорчанин ушел с места работы в Северном лесничестве Таежного урочища и направился пешком домой. По месту своего жительства он так и не появился. <…> При обследовании лесного массива мужчину обнаружили 8 июля в районе истока реки Тапсуй. В лесу он провел более четырех суток без воды и пищи, был сильно изможден и искусан гнусом (кровососущими насекомыми)», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало о пропавшем на озере в Нижневартовском районе рыбаке. Спасатели ищут его уже третий день, но пока что поиски результатов не дали.

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В Советском районе ХМАО спасатели вместе с полицейскими нашли заблудившегося в лесу мужчину. Югорчанин провел в тайге четыре дня без воды и еды. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югра». «3 июля югорчанин ушел с места работы в Северном лесничестве Таежного урочища и направился пешком домой. По месту своего жительства он так и не появился. <…> При обследовании лесного массива мужчину обнаружили 8 июля в районе истока реки Тапсуй. В лесу он провел более четырех суток без воды и пищи, был сильно изможден и искусан гнусом (кровососущими насекомыми)», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало о пропавшем на озере в Нижневартовском районе рыбаке. Спасатели ищут его уже третий день, но пока что поиски результатов не дали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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