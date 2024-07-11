В ХМАО спасатели нашли мужчину, который провел в лесу 4 дня без воды и еды

В Советском районе ХМАО спасатели вместе с полицейскими нашли заблудившегося в лесу мужчину. Югорчанин провел в тайге четыре дня без воды и еды. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югра».
«3 июля югорчанин ушел с места работы в Северном лесничестве Таежного урочища и направился пешком домой. По месту своего жительства он так и не появился. <…> При обследовании лесного массива мужчину обнаружили 8 июля в районе истока реки Тапсуй. В лесу он провел более четырех суток без воды и пищи, был сильно изможден и искусан гнусом (кровососущими насекомыми)», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало о пропавшем на озере в Нижневартовском районе рыбаке. Спасатели ищут его уже третий день, но пока что поиски результатов не дали.
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