На главном танковом заводе РФ скончался рабочий во время смены

На «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») 2 августа умер 60-летний рабочий прямо во время смены. Предварительно, мужчина скончался из-за болезни сердца. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия.
«Сотрудник цеха рам и ферм „Уралвагонзавода“ скоропостижно скончался на рабочем месте 2 августа. Моментально прибывшая на место происшествия заводская бригада скорой помощи констатировала смерть. Предварительно установлено, что причиной смерти стало заболевание сердца», — следует из сообщения.
Семье умершего сотрудника оказана поддержка. «Администрация и профсоюзный комитет „Уралвагонзавода“ оказали семье сотрудника помощь в организации похорон и всю необходимую поддержку», — отметили на предприятии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!