11 августа 2024

На главном танковом заводе РФ скончался рабочий во время смены

На «Уралвагонзаводе» скончался 60-летний рабочий прямо во время смены
© Служба новостей «URA.RU»
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Производство скоростных электропоездов Ласточка на заводе Уральские локомотивы. Екатеринбург, сварка, рабочий на заводе
Рабочий умер из-за болезни сердца Фото:

На «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») 2 августа умер 60-летний рабочий прямо во время смены. Предварительно, мужчина скончался из-за болезни сердца. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия.

«Сотрудник цеха рам и ферм „Уралвагонзавода“ скоропостижно скончался на рабочем месте 2 августа. Моментально прибывшая на место происшествия заводская бригада скорой помощи констатировала смерть. Предварительно установлено, что причиной смерти стало заболевание сердца», — следует из сообщения.

Семье умершего сотрудника оказана поддержка. «Администрация и профсоюзный комитет „Уралвагонзавода“ оказали семье сотрудника помощь в организации похорон и всю необходимую поддержку», — отметили на предприятии.

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На «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») 2 августа умер 60-летний рабочий прямо во время смены. Предварительно, мужчина скончался из-за болезни сердца. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия. «Сотрудник цеха рам и ферм „Уралвагонзавода“ скоропостижно скончался на рабочем месте 2 августа. Моментально прибывшая на место происшествия заводская бригада скорой помощи констатировала смерть. Предварительно установлено, что причиной смерти стало заболевание сердца», — следует из сообщения. Семье умершего сотрудника оказана поддержка. «Администрация и профсоюзный комитет „Уралвагонзавода“ оказали семье сотрудника помощь в организации похорон и всю необходимую поддержку», — отметили на предприятии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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