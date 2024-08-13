Екатеринбурженка рассказала, как в Турции поляки провоцируют русских на конфликт

Екатеринбурженка на отдыхе в Турции столкнулась с оскорблениями от поляков

13 августа 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

В Турцию приезжает множество иностранцев и некоторые портят отдых другим своими высказываниями Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жительница Екатеринбурга Татьяна К. столкнулась с агрессивным поведением поляков в Турции. По словам девушки, иностранцы порой намеренно провоцируют конфликт с русскими, громко оскорбляя их и обсуждая обстановку на СВО. Своими наблюдениями горожанка поделилась с URA.RU. «Недавно отдыхали в Турции, в нашем отеле было мало русских и много иностранцев: англичане, финны, шведы, немцы и поляки. Последние, заслышав русскую речь, тоже начинали переходить на русский язык и обсуждать ситуацию на СВО. Сначала они называли русских и сербов паскудами, а позже один из мужчин лет 50 предлагал своей жене выпить за то, чтобы российская армия провалилась при отражении атаки ВСУ на Курскую область, но кому-то явно не хватило понимания, что ВС РФ — это сильная армия», — рассказала екатеринбурженка. Девушка отметила, что ее всякий раз возмущали слова поляков, но она старалась не реагировать на них. «Поляки явно провоцировали конфликт, но нам хватило ума не отвечать на их оскорбления и выпады. Жаль людей, которые, будучи в отпуске, пытаются поддеть туристов из других страх», — заявила Татьяна. При этом девушка отмечает, что жители других европейских стран никакой агрессии к русским не проявляли. «Наоборот, те же финны были расположены к нам», — говорит туристка. Ранее другая жительница Екатеринбурга, посетившая Тбилиси во время отпуска, разочаровалась в Грузии из-за хамского отношения к россиянам. По рассказам женщины, ей повышали стоимость поездки на такси после того, как узнавали, что она из России, а на улицах Тбилиси она заметила много граффити с антироссийскими лозунгами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Екатеринбурга Татьяна К. столкнулась с агрессивным поведением поляков в Турции. По словам девушки, иностранцы порой намеренно провоцируют конфликт с русскими, громко оскорбляя их и обсуждая обстановку на СВО. Своими наблюдениями горожанка поделилась с URA.RU. «Недавно отдыхали в Турции, в нашем отеле было мало русских и много иностранцев: англичане, финны, шведы, немцы и поляки. Последние, заслышав русскую речь, тоже начинали переходить на русский язык и обсуждать ситуацию на СВО. Сначала они называли русских и сербов паскудами, а позже один из мужчин лет 50 предлагал своей жене выпить за то, чтобы российская армия провалилась при отражении атаки ВСУ на Курскую область, но кому-то явно не хватило понимания, что ВС РФ — это сильная армия», — рассказала екатеринбурженка. Девушка отметила, что ее всякий раз возмущали слова поляков, но она старалась не реагировать на них. «Поляки явно провоцировали конфликт, но нам хватило ума не отвечать на их оскорбления и выпады. Жаль людей, которые, будучи в отпуске, пытаются поддеть туристов из других страх», — заявила Татьяна. При этом девушка отмечает, что жители других европейских стран никакой агрессии к русским не проявляли. «Наоборот, те же финны были расположены к нам», — говорит туристка. Ранее другая жительница Екатеринбурга, посетившая Тбилиси во время отпуска, разочаровалась в Грузии из-за хамского отношения к россиянам. По рассказам женщины, ей повышали стоимость поездки на такси после того, как узнавали, что она из России, а на улицах Тбилиси она заметила много граффити с антироссийскими лозунгами.