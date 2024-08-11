Туристка из Екатеринбурга рассказала, почему отдых в Грузии стал фатальной ошибкой

Екатеринбурженка столкнулась с антироссийскими лозунгами и хамством в Тбилиси

12 августа 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Грузинская молодежь агрессивно настроена на туристов из России (архивное фото) Фото: Сергей Заикин © URA.RU Екатерина Семенова из Екатеринбурга, посетившая Тбилиси во время своего отпуска, испытала разочарование из-за хамского, а порой даже агрессивного отношения к россиянам. Она заметила, что в городе много антироссийских граффити. В разговоре с журналистом URA.RU Семенова выразила мнение, что такое отношение к туристам, которые приезжают в страну и тратят там деньги, неприемлемо. Она также сказала, что не привезла из Грузии ничего, кроме гнева, и больше не планирует туда возвращаться для отдыха. «Впервые посетила Грузию в подростковом возрасте вместе с родителями и тогда полюбила эту солнечную страну с добрыми людьми и замечательной кухней. Повторное посещение страны в 2018 году также оставило у меня положительные впечатления от отдыха. Этим летом я решила поехать в Тбилиси, полагая, что грузины ближе мне по духу, чем турки или египтяне. К сожалению, это решение оказалось ошибочным», — поделилась Екатерина. Семенова отправилась в Тбилиси на 10 дней в июле, полная энтузиазма и с предварительно спланированным списком мест, которые хотела посетить, то есть составила туристический маршрут. Однако ее первое разочарование произошло уже в аэропорту, когда она попыталась воспользоваться такси. По ее словам, таксист изменился в лице и повысил стоимость поездки после того, как узнал, что она из России. «В итоге я была вынуждена согласиться с повышенной ценой. Во время поездки водитель пытался спровоцировать конфликт, утверждая, что туристам из России не рады в Грузии. Я не отвечала на провокации, но было дико неприятно», — посетовала жительница уральской столицы. Екатерину особенно возмутило наличие граффити с антироссийскими лозунгами на улицах Тбилиси, которые, по ее словам, местные власти не стараются закрашивать. Она выразила недовольство тем, что отрицательные высказывания в адрес России остаются на виду у всех. «На улицах города полно негативных надписей про Россию. Местная молодежь ведет себя неприветливо и по-хамски, старается избегать общения на русском языке и агрессивно реагирует на обращения. В итоге я пришла к выводу, что ездить в Грузию без наличия там друзей или родственников не стоит», — отметила девушка. «Грузия, которую я помнила из подростковых воспоминаний, умерла для меня, и теперь я не испытывает к этой стране никаких чувств, кроме гнева». Она упомянула, что потратила 200 тысяч рублей, которые теперь кажутся ей выброшенными на ветер, и решительно заявила, что не вернется в Грузию. «Я разочарована в том, что политика вмешивается в туризм, и особенно обидно мне было видеть, что, несмотря на щедрость российских туристов, они сталкиваются с негативным отношением. Возможно, старшее поколение грузин осталось доброжелательным, но молодежь оставляет желать лучшего», — резюмировала Семенова. URA.RU ранее сообщало, что Грузия внесла изменения в условия въезда для граждан России. С первого июня в стране начнут действовать новые правила для туристов, согласно информации от Ассоциации туроператоров России. Теперь все посетители Грузии должны будут обладать медицинской страховкой на весь срок пребывания в стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатерина Семенова из Екатеринбурга, посетившая Тбилиси во время своего отпуска, испытала разочарование из-за хамского, а порой даже агрессивного отношения к россиянам. Она заметила, что в городе много антироссийских граффити. В разговоре с журналистом URA.RU Семенова выразила мнение, что такое отношение к туристам, которые приезжают в страну и тратят там деньги, неприемлемо. Она также сказала, что не привезла из Грузии ничего, кроме гнева, и больше не планирует туда возвращаться для отдыха. «Впервые посетила Грузию в подростковом возрасте вместе с родителями и тогда полюбила эту солнечную страну с добрыми людьми и замечательной кухней. Повторное посещение страны в 2018 году также оставило у меня положительные впечатления от отдыха. Этим летом я решила поехать в Тбилиси, полагая, что грузины ближе мне по духу, чем турки или египтяне. К сожалению, это решение оказалось ошибочным», — поделилась Екатерина. Семенова отправилась в Тбилиси на 10 дней в июле, полная энтузиазма и с предварительно спланированным списком мест, которые хотела посетить, то есть составила туристический маршрут. Однако ее первое разочарование произошло уже в аэропорту, когда она попыталась воспользоваться такси. По ее словам, таксист изменился в лице и повысил стоимость поездки после того, как узнал, что она из России. «В итоге я была вынуждена согласиться с повышенной ценой. Во время поездки водитель пытался спровоцировать конфликт, утверждая, что туристам из России не рады в Грузии. Я не отвечала на провокации, но было дико неприятно», — посетовала жительница уральской столицы. Екатерину особенно возмутило наличие граффити с антироссийскими лозунгами на улицах Тбилиси, которые, по ее словам, местные власти не стараются закрашивать. Она выразила недовольство тем, что отрицательные высказывания в адрес России остаются на виду у всех. «На улицах города полно негативных надписей про Россию. Местная молодежь ведет себя неприветливо и по-хамски, старается избегать общения на русском языке и агрессивно реагирует на обращения. В итоге я пришла к выводу, что ездить в Грузию без наличия там друзей или родственников не стоит», — отметила девушка. «Грузия, которую я помнила из подростковых воспоминаний, умерла для меня, и теперь я не испытывает к этой стране никаких чувств, кроме гнева». Она упомянула, что потратила 200 тысяч рублей, которые теперь кажутся ей выброшенными на ветер, и решительно заявила, что не вернется в Грузию. «Я разочарована в том, что политика вмешивается в туризм, и особенно обидно мне было видеть, что, несмотря на щедрость российских туристов, они сталкиваются с негативным отношением. Возможно, старшее поколение грузин осталось доброжелательным, но молодежь оставляет желать лучшего», — резюмировала Семенова. URA.RU ранее сообщало, что Грузия внесла изменения в условия въезда для граждан России. С первого июня в стране начнут действовать новые правила для туристов, согласно информации от Ассоциации туроператоров России. Теперь все посетители Грузии должны будут обладать медицинской страховкой на весь срок пребывания в стране.