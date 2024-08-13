День воздушного флота в России 18 августа: традиции и кого нужно поздравлять

В России 18 августа отметят День воздушного флота — праздник, который объединяет не только летчиков, но и всех, кто связан с авиацией: инженеров, авиадиспетчеров, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры. Он посвящен тем, кто делает возможным полеты и обеспечивает безопасность в небе. Об истории знаменательной даты и о том, какие презенты преподнести работникам отрасли, — в материале URA.RU.
История праздника
День воздушного флота России, который отмечается в третье воскресенье августа, в 2024 году приходится на 18 число. Праздник объединяет всех работников авиационной отрасли и имеет богатую историю, связанную с развитием как военной, так и гражданской авиации в стране.
Изначально, до революции 1917 года дата отмечалась 2 августа в честь святого пророка Ильи, покровителя авиации, но со временем празднование в календаре передвинули. В 1925 году чествование работников воздушного флота перенесли на 14 июля, но это нововведение продержалось недолго. В 1933 году было решено отмечать День воздушного Флота России 18 августа.
С развитием гражданской авиации и необходимостью разграничения ее с военной, в 1980 году было установлено новое время празднования — каждое третье воскресенье августа. Это решение было сохранено и после изменений в 1992 году.
День Воздушного Флота России официально закрепили в календаре за третьим воскресеньем августа в 1992 году
Воздушные парады, уходящие корнями в советское прошлое, остаются неизменной традицией празднования Дня воздушного флота России. Они проводятся в различных регионах страны, где расположены авиационные части. В этот день отдают дань уважения российским летчикам и всему персоналу, обеспечивающему работу авиации. Музеи авиации открывают свои двери для посетителей с тематическими выставками, а руководство отрасли награждает выдающихся специалистов.
Первый Международный авиационно-космический салон МАКС-1993 стал значимым событием в истории российской авиации и начал проводиться каждые два года. В 2023 и 2024 году авиасалон решено было отменить. К МАКС-2025 госкорпорация «Ростех» и ее дочерняя компания «Авиасалон» в рамках популяризации отечественной авиации запустят новый онлайн-проект. Участники авиасалонов МАКС смогут разместить на онлайн-платформе информацию о компании, презентации о своей научной деятельности и разработках компании, а также фото- и видеоматериалы. В рамках мультимедийного проекта можно будет познакомиться с тематическими разделами авиационной отрасли.
Авиашоу «МАКС» и показательные полеты — неотъемлемая часть празднования Дня Воздушного Флота России
Подарком в День воздушного флота можно преподнести модели самолетов. Это могут быть как сборные модели, так и готовые коллекционные экземпляры. Еще один вариант для презента — исторические книги, биографии известных летчиков или технические издания. Также можно выбрать памятные сувениры: значки, плакаты или другие предметы с символикой воздушного флота. Уместной будет одежда — футболки, кепки, куртки с авиационной символикой, сопутствующие аксессуары.
Отличным подарком для воздухоплавателя также могут стать часы с хронографом или термос. Тем, кто много путешествует, можно подарить фотоальбом или мгновенный фотоаппарат. Приятным подарком будет ручка, кружка, полотенце с вышивкой.
Отличный подарком в День Воздушного Флота России могут стать наручные часы
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В России 18 августа отметят День воздушного флота — праздник, который объединяет не только летчиков, но и всех, кто связан с авиацией: инженеров, авиадиспетчеров, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры. Он посвящен тем, кто делает возможным полеты и обеспечивает безопасность в небе. Об истории знаменательной даты и о том, какие презенты преподнести работникам отрасли, — в материале URA.RU. День воздушного флота России, который отмечается в третье воскресенье августа, в 2024 году приходится на 18 число. Праздник объединяет всех работников авиационной отрасли и имеет богатую историю, связанную с развитием как военной, так и гражданской авиации в стране. Изначально, до революции 1917 года дата отмечалась 2 августа в честь святого пророка Ильи, покровителя авиации, но со временем празднование в календаре передвинули. В 1925 году чествование работников воздушного флота перенесли на 14 июля, но это нововведение продержалось недолго. В 1933 году было решено отмечать День воздушного Флота России 18 августа. С развитием гражданской авиации и необходимостью разграничения ее с военной, в 1980 году было установлено новое время празднования — каждое третье воскресенье августа. Это решение было сохранено и после изменений в 1992 году. Воздушные парады, уходящие корнями в советское прошлое, остаются неизменной традицией празднования Дня воздушного флота России. Они проводятся в различных регионах страны, где расположены авиационные части. В этот день отдают дань уважения российским летчикам и всему персоналу, обеспечивающему работу авиации. Музеи авиации открывают свои двери для посетителей с тематическими выставками, а руководство отрасли награждает выдающихся специалистов. Первый Международный авиационно-космический салон МАКС-1993 стал значимым событием в истории российской авиации и начал проводиться каждые два года. В 2023 и 2024 году авиасалон решено было отменить. К МАКС-2025 госкорпорация «Ростех» и ее дочерняя компания «Авиасалон» в рамках популяризации отечественной авиации запустят новый онлайн-проект. Участники авиасалонов МАКС смогут разместить на онлайн-платформе информацию о компании, презентации о своей научной деятельности и разработках компании, а также фото- и видеоматериалы. В рамках мультимедийного проекта можно будет познакомиться с тематическими разделами авиационной отрасли. Подарком в День воздушного флота можно преподнести модели самолетов. Это могут быть как сборные модели, так и готовые коллекционные экземпляры. Еще один вариант для презента — исторические книги, биографии известных летчиков или технические издания. Также можно выбрать памятные сувениры: значки, плакаты или другие предметы с символикой воздушного флота. Уместной будет одежда — футболки, кепки, куртки с авиационной символикой, сопутствующие аксессуары. Отличным подарком для воздухоплавателя также могут стать часы с хронографом или термос. Тем, кто много путешествует, можно подарить фотоальбом или мгновенный фотоаппарат. Приятным подарком будет ручка, кружка, полотенце с вышивкой.