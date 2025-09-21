В Москве 21 сентября прошла церемония прощания с Юрием Бутусовым — одним из выдающихся деятелей российского театра. Похороны режиссера состоялись спустя полтора месяца после его трагической гибели в Болгарии. Бутусов погиб 10 августа на курорте Созополь — он утонул 9 августа после того, как решил искупаться в море уже после завершения работы спасателей на пляже. 63-летний режиссер не смог справиться с сильным течением. После кремации тело было доставлено в Россию. Кадры с церемонии прощания с режиссером — в фоторепортаже URA.RU.
Прощание с Юрием Бутусовым прошло 14 августа в Театре имени Пушкина, однако только сегодня его прах был предан земле на Кунцевском кладбище столицы. Несмотря на то, что сам режиссер хотел быть похороненным в Санкт-Петербурге, его супруга Мария сообщила, что этого не удалось сделать. Проводить Юрия Бутусова пришли около 60 человек — среди них были его ученики, коллеги и близкие друзья. Также были замечены актеры Константин Райкин и Виктор Добронравов. Практически все принесли с собой белые цветы, ставшие символом светлой памяти. У места захоронения установили портрет режиссера, на котором он улыбается, красную лестницу, свечи и фигурки белых птиц. Супруга покойного поправила ветку с черной птицей, а один из гостей исполнил песню «Дерево» группы «Кино».
