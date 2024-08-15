«Авито» удалил вакансии о рытье окопов в Курской области

15 августа 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Вакансии на рытье окопов оказались фейковыми Фото: Денис Моргунов © URA.RU Платформа «Авито» удалила вакансии о найме работников для рытья окопов и строительства противотанковых сооружений в Курской области после того, как эти объявления были названы фейковыми. Об этом сообщила пресс-служба сервиса. «До получения ответов и выяснения информации все объявления подобного рода скрыты с платформы», — написали в РБК со ссылкой на ответ пресс-службы «Авито». В компании начали проверку после того, как объявления назвали фейковыми. Власти Курской области опровергли информацию о массовом наборе рабочих для рытья окопов, распространившуюся через объявления на «Авито», назвав ее ложной. Эти объявления были созданы Центром информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины, что подтверждается характерными грамматическими ошибками, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на информацию telegram-канала «Война с фейками». В региональном правительстве подчеркнули, что область не испытывает недостатка в рабочих и обычно использует другие каналы для размещения вакансий, передает RT. Обновлено в 17:26 по мск: «Компании, разместившие эти объявления — это строительные организации, аккаунты которых не были ранее скомпрометированы. Для дополнительной проверки мы отправили запросы в сами организации, а также в Минстрой и Минобороны. До получения ответов и выяснения информации все объявления подобного рода скрыты с платформы», — сообщили URA.RU представители пресс-службы «Авито». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Платформа «Авито» удалила вакансии о найме работников для рытья окопов и строительства противотанковых сооружений в Курской области после того, как эти объявления были названы фейковыми. Об этом сообщила пресс-служба сервиса. «До получения ответов и выяснения информации все объявления подобного рода скрыты с платформы», — написали в РБК со ссылкой на ответ пресс-службы «Авито». В компании начали проверку после того, как объявления назвали фейковыми. Власти Курской области опровергли информацию о массовом наборе рабочих для рытья окопов, распространившуюся через объявления на «Авито», назвав ее ложной. Эти объявления были созданы Центром информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины, что подтверждается характерными грамматическими ошибками, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на информацию telegram-канала «Война с фейками». В региональном правительстве подчеркнули, что область не испытывает недостатка в рабочих и обычно использует другие каналы для размещения вакансий, передает RT. Обновлено в 17:26 по мск: «Компании, разместившие эти объявления — это строительные организации, аккаунты которых не были ранее скомпрометированы. Для дополнительной проверки мы отправили запросы в сами организации, а также в Минстрой и Минобороны. До получения ответов и выяснения информации все объявления подобного рода скрыты с платформы», — сообщили URA.RU представители пресс-службы «Авито».