07 июня 2025

Полеты Чеботиной и новая песня Шамана: как прошла премия «Муз-ТВ». Фоторепортаж

Shaman выпустил песню, с которой будет представлять Россию на «Интервидение»
© Служба новостей «URA.RU»
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премия муз-тв 2025
На юбилейной премии МУЗ-ТВ лучших исполнителей наградили золотыми тарелками Фото:

В Москве 7 июня состоялась 20-я юбилейная церемония вручения премии МУЗ-ТВ. Торжественное мероприятие прошло на площадке Live Арена, где были определены победители в 13 основных номинациях, включая «Прорыв года», «Лучшую песню» и «Лучшего исполнителя». Традиционно за награды боролись самые популярные артисты отечественной музыкальной сцены. Наиболее яркие моменты события — в нашей фотоподборке.

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В Москве 7 июня состоялась 20-я юбилейная церемония вручения премии МУЗ-ТВ. Торжественное мероприятие прошло на площадке Live Арена, где были определены победители в 13 основных номинациях, включая «Прорыв года», «Лучшую песню» и «Лучшего исполнителя». Традиционно за награды боролись самые популярные артисты отечественной музыкальной сцены. Наиболее яркие моменты события — в нашей фотоподборке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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