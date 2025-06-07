Полеты Чеботиной и новая песня Шамана: как прошла премия «Муз-ТВ». Фоторепортаж

Shaman выпустил песню, с которой будет представлять Россию на «Интервидение»

08 июня 2025 в 06:19 Размер текста - 17 +

На юбилейной премии МУЗ-ТВ лучших исполнителей наградили золотыми тарелками Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости В Москве 7 июня состоялась 20-я юбилейная церемония вручения премии МУЗ-ТВ. Торжественное мероприятие прошло на площадке Live Арена, где были определены победители в 13 основных номинациях, включая «Прорыв года», «Лучшую песню» и «Лучшего исполнителя». Традиционно за награды боролись самые популярные артисты отечественной музыкальной сцены. Наиболее яркие моменты события — в нашей фотоподборке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве 7 июня состоялась 20-я юбилейная церемония вручения премии МУЗ-ТВ. Торжественное мероприятие прошло на площадке Live Арена, где были определены победители в 13 основных номинациях, включая «Прорыв года», «Лучшую песню» и «Лучшего исполнителя». Традиционно за награды боролись самые популярные артисты отечественной музыкальной сцены. Наиболее яркие моменты события — в нашей фотоподборке.