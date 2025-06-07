На юбилейной премии МУЗ-ТВ лучших исполнителей наградили золотыми тарелками
В Москве 7 июня состоялась 20-я юбилейная церемония вручения премии МУЗ-ТВ. Торжественное мероприятие прошло на площадке Live Арена, где были определены победители в 13 основных номинациях, включая «Прорыв года», «Лучшую песню» и «Лучшего исполнителя». Традиционно за награды боролись самые популярные артисты отечественной музыкальной сцены. Наиболее яркие моменты события — в нашей фотоподборке.
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