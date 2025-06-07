07 июня 2025

Обвинения в разврате и потеря миллионов: как развивался конфликт Трампа и Маска

The Washington Post: Маск и министр финансов США устроили драку в Белом доме
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Как развивался конфликт Трампа и Маска
Как развивался конфликт Трампа и Маска Фото:

Американский предприниматель, богатейший человек на Земле и бывший глава департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск и президент США Дональд Трамп устроили перепалку в соцсетях. Трамп высказал претензии в адрес предпринимателя, обвинив его в саботаже. Бизнесмен подверг резкой критике проект федерального бюджета, предложенный администрацией Трампа, охарактеризовав его как «отвратительный» в соцсети. В связи с этим между Трампом и Маском произошел серьезные недопонимания. Как развивался конфликт — в материале URA.RU. 

Маск: «Без меня Трамп проиграл бы выборы»

Американский предприниматель Илон Маск обвинил президента США Дональда Трампа в неблагодарности за оказанную поддержку на выборах главы государства. Такое заявление Маск сделал в социальной сети X после того, как между ним и Трампом разгорелась словесная перепалка, вызванная критикой со стороны бизнесмена в адрес администрации президента.

«Без моего участия Трамп потерпел бы поражение на выборах... Это проявление неблагодарности», — подчеркнул Маск в своем сообщении.

Трамп разочаровался в дружбе с Маском и прекратил финансирование

Дональд Трамп выразил недовольство действиями Илона Маска после того, как миллиардер подверг критике политику администрации Белого дома. От дружбы между президентом и бизнесменом не осталось и следа: конфликт дошел до того, что Трамп предложил прекратить предоставлять компаниям бизнесмена госсубсидии и контракты.

Впоследствии американский лидер заявил, что лишил Маска права на развитие электромобилей. По словам президента, после этого «Илон <...> просто сошел с ума». Маск в свою очередь не стал терпеть угрозы и заявил, что американская компания SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon.

Маск заявил, что Трамп фигурирует в деле Эпштейна

Илон Маск выдвинул серьезные обвинения в сторону Трампа, заявив, что документы по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна до сих пор не преданы огласке, поскольку в них упоминается действующий президент США.

Дело Джеффри Эпштейна — одно из самых громких уголовных расследований в США. Финансист обвинялся в организации сети по эксплуатации несовершеннолетних и секс-торговле. В списке контактов Эпштейна фигурировали влиятельные персоны, включая политиков и бизнес-элиту. Администрация Трампа не комментировала заявление Маска.

Маск согласился с предложением объявить импичмент Трампу

В продолжение конфликта Маск поддержал предложение блогера Яна Майлза Чонга о необходимости инициировать процедуру импичмента в отношении Трампа и передачи полномочий действующему вице-президенту Джей Ди Вэнсу.

В свою очередь, Трамп заявил, что не возражает против критики со стороны своего бывшего соратника. При этом он отметил, что бизнесмену следовало выступить с подобной позицией ранее.

Маск поплатился за ссору с Трампом

В условиях конфликта Илон Маск за одни сутки лишился почти 34 миллиардов долларов, а стоимость акций компании Tesla снизилась на 14,2%, что привело к сокращению рыночной капитализации предприятия примерно на 152 миллиарда долларов.

Личное состояние Илона Маска уменьшилось на 33,9 миллиарда долларов. Несмотря на значительные потери, Маск по-прежнему занимает первую строчку в рейтинге богатейших людей мира.

Маск остыл, но затаил обиду

Несмотря на свои прежние заявления Маск сообщил, что космический корабль Dragon продолжит использоваться. Вместе с этим Маск отказался выделять 100 миллионов долларов на поддержку республиканцев на предстоящих выборах в США и не исключил возможности оказания помощи демократам.

В ответ на это Трамп выразил решительное предостережение в адрес своего бывшего союзника, предупреждая о «очень серьезных последствиях», если Маск начнет финансировать демократов.

Белый дом готовится к «затяжной войне» с Илоном Маском

Команда президента США Дональда Трампа рассматривает сценарий «затяжной войны» с главой SpaceX и Tesla Илоном Маском после их публичного разрыва. Ситуация вызвала шок как в окружении Маска, так и среди его деловых партнеров. Некоторые опасаются, что Маск ввязался в слишком серьезный конфликт, последствия которого могут быть непредсказуемыми.

Маск и министр финансов США устроили драку в Белом доме

В середине апреля 2025 года на территории Белого дома произошел инцидент с участием Илона Маска и министра финансов США Скотта Бессента. Как сообщает The Washington Post, при возникновении конфликта на месте находились очевидцы, которые быстро вмешались и прекратили драку. 

«Маск ударил плечом в грудную клетку Бессента, „как игрок в регби“, и Бессент ударил его в ответ. Несколько человек вмешались, чтобы разнять драку», — сообщает газета.

Маск заинтриговал подписчиков после скандала

Маск опубликовал загадочное сообщение в своем аккаунте в социальной сети X. Миллиардер написал фразу, не уточнив, к какой ситуации она относится.

«Наиболее вероятен самый занимательный исход», — отметил Маск. Пользователи предположили, что высказывание может относиться к новым проектам SpaceX, работе сети X или к деятельности других компаний бизнесмена.

Как в России отреагировали на конфликт

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил собственное решение для смягчения разногласий между американским президентом Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в социальной сети X.

Высказался и сенатор от Пермского края Алексей Пушков. Он отметил, что противостояние между Дональдом Трампом и Илоном Маском наносит существенный ущерб репутации как главы Белого дома, так и всей Республиканской партии.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в свою очередь подчеркнул, что Илон Маск твердо придерживается позиции открытого конфликта с президентом США. По его словам, это стало особенно заметно после резкого снижения стоимости акций компании Tesla.

В Госдуме предложили Маску политубежище в России

Американский предприниматель Илон Маск мог бы получить политическое убежище в России, если бы в этом возникла необходимость, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

Тем не менее, в госдуме считают, что конфликт между главой США и бизнесменом является внутренним делом Соединенных Штатов и Россия не намерена вмешиваться в эту ситуацию. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Американский предприниматель, богатейший человек на Земле и бывший глава департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск и президент США Дональд Трамп устроили перепалку в соцсетях. Трамп высказал претензии в адрес предпринимателя, обвинив его в саботаже. Бизнесмен подверг резкой критике проект федерального бюджета, предложенный администрацией Трампа, охарактеризовав его как «отвратительный» в соцсети. В связи с этим между Трампом и Маском произошел серьезные недопонимания. Как развивался конфликт — в материале URA.RU.  Маск: «Без меня Трамп проиграл бы выборы» Американский предприниматель Илон Маск обвинил президента США Дональда Трампа в неблагодарности за оказанную поддержку на выборах главы государства. Такое заявление Маск сделал в социальной сети X после того, как между ним и Трампом разгорелась словесная перепалка, вызванная критикой со стороны бизнесмена в адрес администрации президента. Трамп разочаровался в дружбе с Маском и прекратил финансирование Дональд Трамп выразил недовольство действиями Илона Маска после того, как миллиардер подверг критике политику администрации Белого дома. От дружбы между президентом и бизнесменом не осталось и следа: конфликт дошел до того, что Трамп предложил прекратить предоставлять компаниям бизнесмена госсубсидии и контракты. Впоследствии американский лидер заявил, что лишил Маска права на развитие электромобилей. По словам президента, после этого «Илон <...> просто сошел с ума». Маск в свою очередь не стал терпеть угрозы и заявил, что американская компания SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon. Маск заявил, что Трамп фигурирует в деле Эпштейна Илон Маск выдвинул серьезные обвинения в сторону Трампа, заявив, что документы по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна до сих пор не преданы огласке, поскольку в них упоминается действующий президент США. Дело Джеффри Эпштейна — одно из самых громких уголовных расследований в США. Финансист обвинялся в организации сети по эксплуатации несовершеннолетних и секс-торговле. В списке контактов Эпштейна фигурировали влиятельные персоны, включая политиков и бизнес-элиту. Администрация Трампа не комментировала заявление Маска. Маск согласился с предложением объявить импичмент Трампу В продолжение конфликта Маск поддержал предложение блогера Яна Майлза Чонга о необходимости инициировать процедуру импичмента в отношении Трампа и передачи полномочий действующему вице-президенту Джей Ди Вэнсу. В свою очередь, Трамп заявил, что не возражает против критики со стороны своего бывшего соратника. При этом он отметил, что бизнесмену следовало выступить с подобной позицией ранее. Маск поплатился за ссору с Трампом В условиях конфликта Илон Маск за одни сутки лишился почти 34 миллиардов долларов, а стоимость акций компании Tesla снизилась на 14,2%, что привело к сокращению рыночной капитализации предприятия примерно на 152 миллиарда долларов. Личное состояние Илона Маска уменьшилось на 33,9 миллиарда долларов. Несмотря на значительные потери, Маск по-прежнему занимает первую строчку в рейтинге богатейших людей мира. Маск остыл, но затаил обиду Несмотря на свои прежние заявления Маск сообщил, что космический корабль Dragon продолжит использоваться. Вместе с этим Маск отказался выделять 100 миллионов долларов на поддержку республиканцев на предстоящих выборах в США и не исключил возможности оказания помощи демократам. В ответ на это Трамп выразил решительное предостережение в адрес своего бывшего союзника, предупреждая о «очень серьезных последствиях», если Маск начнет финансировать демократов. Белый дом готовится к «затяжной войне» с Илоном Маском Команда президента США Дональда Трампа рассматривает сценарий «затяжной войны» с главой SpaceX и Tesla Илоном Маском после их публичного разрыва. Ситуация вызвала шок как в окружении Маска, так и среди его деловых партнеров. Некоторые опасаются, что Маск ввязался в слишком серьезный конфликт, последствия которого могут быть непредсказуемыми. Маск и министр финансов США устроили драку в Белом доме В середине апреля 2025 года на территории Белого дома произошел инцидент с участием Илона Маска и министра финансов США Скотта Бессента. Как сообщает The Washington Post, при возникновении конфликта на месте находились очевидцы, которые быстро вмешались и прекратили драку. Маск заинтриговал подписчиков после скандала Маск опубликовал загадочное сообщение в своем аккаунте в социальной сети X. Миллиардер написал фразу, не уточнив, к какой ситуации она относится. «Наиболее вероятен самый занимательный исход», — отметил Маск. Пользователи предположили, что высказывание может относиться к новым проектам SpaceX, работе сети X или к деятельности других компаний бизнесмена. Как в России отреагировали на конфликт Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил собственное решение для смягчения разногласий между американским президентом Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в социальной сети X. Высказался и сенатор от Пермского края Алексей Пушков. Он отметил, что противостояние между Дональдом Трампом и Илоном Маском наносит существенный ущерб репутации как главы Белого дома, так и всей Республиканской партии. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в свою очередь подчеркнул, что Илон Маск твердо придерживается позиции открытого конфликта с президентом США. По его словам, это стало особенно заметно после резкого снижения стоимости акций компании Tesla. В Госдуме предложили Маску политубежище в России Американский предприниматель Илон Маск мог бы получить политическое убежище в России, если бы в этом возникла необходимость, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ). Тем не менее, в госдуме считают, что конфликт между главой США и бизнесменом является внутренним делом Соединенных Штатов и Россия не намерена вмешиваться в эту ситуацию. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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