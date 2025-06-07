Обвинения в разврате и потеря миллионов: как развивался конфликт Трампа и Маска

Американский предприниматель, богатейший человек на Земле и бывший глава департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск и президент США Дональд Трамп устроили перепалку в соцсетях. Трамп высказал претензии в адрес предпринимателя, обвинив его в саботаже. Бизнесмен подверг резкой критике проект федерального бюджета, предложенный администрацией Трампа, охарактеризовав его как «отвратительный» в соцсети. В связи с этим между Трампом и Маском произошел серьезные недопонимания. Как развивался конфликт — в материале URA.RU.
Маск: «Без меня Трамп проиграл бы выборы»
Американский предприниматель Илон Маск обвинил президента США Дональда Трампа в неблагодарности за оказанную поддержку на выборах главы государства. Такое заявление Маск сделал в социальной сети X после того, как между ним и Трампом разгорелась словесная перепалка, вызванная критикой со стороны бизнесмена в адрес администрации президента.
«Без моего участия Трамп потерпел бы поражение на выборах... Это проявление неблагодарности», — подчеркнул Маск в своем сообщении.
Трамп разочаровался в дружбе с Маском и прекратил финансирование
Дональд Трамп выразил недовольство действиями Илона Маска после того, как миллиардер подверг критике политику администрации Белого дома. От дружбы между президентом и бизнесменом не осталось и следа: конфликт дошел до того, что Трамп предложил прекратить предоставлять компаниям бизнесмена госсубсидии и контракты.
Впоследствии американский лидер заявил, что лишил Маска права на развитие электромобилей. По словам президента, после этого «Илон <...> просто сошел с ума». Маск в свою очередь не стал терпеть угрозы и заявил, что американская компания SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon.
Маск заявил, что Трамп фигурирует в деле Эпштейна
Илон Маск выдвинул серьезные обвинения в сторону Трампа, заявив, что документы по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна до сих пор не преданы огласке, поскольку в них упоминается действующий президент США.
Дело Джеффри Эпштейна — одно из самых громких уголовных расследований в США. Финансист обвинялся в организации сети по эксплуатации несовершеннолетних и секс-торговле. В списке контактов Эпштейна фигурировали влиятельные персоны, включая политиков и бизнес-элиту. Администрация Трампа не комментировала заявление Маска.
Маск согласился с предложением объявить импичмент Трампу
В продолжение конфликта Маск поддержал предложение блогера Яна Майлза Чонга о необходимости инициировать процедуру импичмента в отношении Трампа и передачи полномочий действующему вице-президенту Джей Ди Вэнсу.
В свою очередь, Трамп заявил, что не возражает против критики со стороны своего бывшего соратника. При этом он отметил, что бизнесмену следовало выступить с подобной позицией ранее.
Маск поплатился за ссору с Трампом
В условиях конфликта Илон Маск за одни сутки лишился почти 34 миллиардов долларов, а стоимость акций компании Tesla снизилась на 14,2%, что привело к сокращению рыночной капитализации предприятия примерно на 152 миллиарда долларов.
Личное состояние Илона Маска уменьшилось на 33,9 миллиарда долларов. Несмотря на значительные потери, Маск по-прежнему занимает первую строчку в рейтинге богатейших людей мира.
Маск остыл, но затаил обиду
Несмотря на свои прежние заявления Маск сообщил, что космический корабль Dragon продолжит использоваться. Вместе с этим Маск отказался выделять 100 миллионов долларов на поддержку республиканцев на предстоящих выборах в США и не исключил возможности оказания помощи демократам.
В ответ на это Трамп выразил решительное предостережение в адрес своего бывшего союзника, предупреждая о «очень серьезных последствиях», если Маск начнет финансировать демократов.
Белый дом готовится к «затяжной войне» с Илоном Маском
Команда президента США Дональда Трампа рассматривает сценарий «затяжной войны» с главой SpaceX и Tesla Илоном Маском после их публичного разрыва. Ситуация вызвала шок как в окружении Маска, так и среди его деловых партнеров. Некоторые опасаются, что Маск ввязался в слишком серьезный конфликт, последствия которого могут быть непредсказуемыми.
Маск и министр финансов США устроили драку в Белом доме
В середине апреля 2025 года на территории Белого дома произошел инцидент с участием Илона Маска и министра финансов США Скотта Бессента. Как сообщает The Washington Post, при возникновении конфликта на месте находились очевидцы, которые быстро вмешались и прекратили драку.
«Маск ударил плечом в грудную клетку Бессента, „как игрок в регби“, и Бессент ударил его в ответ. Несколько человек вмешались, чтобы разнять драку», — сообщает газета.
Маск заинтриговал подписчиков после скандала
Маск опубликовал загадочное сообщение в своем аккаунте в социальной сети X. Миллиардер написал фразу, не уточнив, к какой ситуации она относится.
«Наиболее вероятен самый занимательный исход», — отметил Маск. Пользователи предположили, что высказывание может относиться к новым проектам SpaceX, работе сети X или к деятельности других компаний бизнесмена.
Как в России отреагировали на конфликт
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил собственное решение для смягчения разногласий между американским президентом Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в социальной сети X.
Высказался и сенатор от Пермского края Алексей Пушков. Он отметил, что противостояние между Дональдом Трампом и Илоном Маском наносит существенный ущерб репутации как главы Белого дома, так и всей Республиканской партии.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в свою очередь подчеркнул, что Илон Маск твердо придерживается позиции открытого конфликта с президентом США. По его словам, это стало особенно заметно после резкого снижения стоимости акций компании Tesla.
В Госдуме предложили Маску политубежище в России
Американский предприниматель Илон Маск мог бы получить политическое убежище в России, если бы в этом возникла необходимость, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).
Тем не менее, в госдуме считают, что конфликт между главой США и бизнесменом является внутренним делом Соединенных Штатов и Россия не намерена вмешиваться в эту ситуацию. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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