В Екатеринбурге из-за пожара в 27-этажке эвакуировали больше 230 человек. Фото

17 августа 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

Пожарные спасли 23 человека, из них семь детей (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 17 августа в 27-этажке на улице Дорожная, 12 вспыхнула квартира на четвертом этаже. Пожарные эвакуировали 232 человека. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. «Прибывшие к месту вызова огнеборцы МЧС России установили, что горит квартира на 4-м этаже 27-этажного жилого многоквартирного дома на площади 50 м. кв. Из здания при помощи спасательных устройств спасены 23 человека, семь из них — дети. Эвакуировано 232 человека», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. На месте ЧП работали 44 спасателя и 14 единиц спецтехники. Инцидент Екатеринбург Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 17 августа в 27-этажке на улице Дорожная, 12 вспыхнула квартира на четвертом этаже. Пожарные эвакуировали 232 человека. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. «Прибывшие к месту вызова огнеборцы МЧС России установили, что горит квартира на 4-м этаже 27-этажного жилого многоквартирного дома на площади 50 м. кв. Из здания при помощи спасательных устройств спасены 23 человека, семь из них — дети. Эвакуировано 232 человека», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. На месте ЧП работали 44 спасателя и 14 единиц спецтехники.