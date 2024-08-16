16 августа 2024

В Екатеринбурге из-за пожара в 27-этажке эвакуировали больше 230 человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в доме № 43 на улице Рощинской. Екатеринбург , пепелище, балкон, гарь, уктус, копоть, жилое помещение, последствие пожара, пожарные
Пожарные спасли 23 человека, из них семь детей (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге 17 августа в 27-этажке на улице Дорожная, 12 вспыхнула квартира на четвертом этаже. Пожарные эвакуировали 232 человека. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

«Прибывшие к месту вызова огнеборцы МЧС России установили, что горит квартира на 4-м этаже 27-этажного жилого многоквартирного дома на площади 50 м. кв. Из здания при помощи спасательных устройств спасены 23 человека, семь из них — дети. Эвакуировано 232 человека», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. На месте ЧП работали 44 спасателя и 14 единиц спецтехники.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 17 августа в 27-этажке на улице Дорожная, 12 вспыхнула квартира на четвертом этаже. Пожарные эвакуировали 232 человека. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. «Прибывшие к месту вызова огнеборцы МЧС России установили, что горит квартира на 4-м этаже 27-этажного жилого многоквартирного дома на площади 50 м. кв. Из здания при помощи спасательных устройств спасены 23 человека, семь из них — дети. Эвакуировано 232 человека», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. На месте ЧП работали 44 спасателя и 14 единиц спецтехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...