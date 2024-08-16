В Екатеринбурге 17 августа в 27-этажке на улице Дорожная, 12 вспыхнула квартира на четвертом этаже. Пожарные эвакуировали 232 человека. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
«Прибывшие к месту вызова огнеборцы МЧС России установили, что горит квартира на 4-м этаже 27-этажного жилого многоквартирного дома на площади 50 м. кв. Из здания при помощи спасательных устройств спасены 23 человека, семь из них — дети. Эвакуировано 232 человека», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. На месте ЧП работали 44 спасателя и 14 единиц спецтехники.
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