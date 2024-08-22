Китайский кроссовер GAC с коробкой-автоматом стал лидером челябинского авторынка

В Челябинской области кроссовер GAC GS8 с автоматической коробкой передач (АКПП) стал лидером авторынка за семь месяцев. Как URA.RU 23 августа сообщили в пресс-службе платформы «Авито Авто», средняя цена машин с коробкой-автоматом составила 4,24 млн рублей.
«Доля автомобилей с АКПП в спросе на новые машины составила 22,02%, а в предложении — 12,31%. Самым же востребованным автомобилем с автоматом стал китайский кроссовер GAC GS8», — заявили URA.RU в «Авито Авто».
Сравнение годовых показателей выявило, что спрос на новые машины с АКПП остался стабильным, тогда как объем предложения увеличился на 28,4%. Доля самой популярной модели достигла 14,2%. За GAC GS8 следовали южнокорейские кроссоверы Kia Seltos и Kia Sportage с долями 6,82% и 6,35% соответственно. Также в топ-5 вошли Kia Rio и китайский Geely Monjaro.
Лидером по предложению стал Geely Monjaro (8,74%) обходившаяся покупателям дороже остальных — в среднем по 4,695 млн рублей. Затем расположились Geely Tugella (8,32%) и GAC GS8 (5,95%), стоивший 4,1 млн рублей. Наиболее доступной стала модель Solaris HS, стоившая в среднем 2,075 млн рублей.
Руководитель по продажам новых автомобилей на «Авито» Артем Хомутинников отметил важность комфорта и надежности автоматических коробок передач для автовладельцев, особенно в городских условиях. Он подчеркнул, что производители продолжили активно выпускать автомобили с АКПП. О тенденции свидетельствует, что количество объявлений о продаже более чем 140 тысяча таких машин на платформе с начала года.
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