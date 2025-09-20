В центре Челябинска перекроют движение из-за памятника адвокату Плевако

В центре Челябинска 22 сентября временно закроют движение транспорта по улице Тимирязева на участке от улицы Воровского до Елькина. Причиной ограничений станет торжественное открытие памятника адвокату Федору Плевако в городском сквере. Об этом информирует пресс-служба администрации Челябинска.
«В понедельник, 22 сентября, с 9:50 до 10:30 будет частично приостановлено движение транспорта по улице Тимирязева на участке от Воровского до Елькина. Перекрытие будет краткосрочным», — сообщили в администрации города.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут. Как уточнили в городской администрации, после окончания мероприятия движение по улице Тимирязева восстановят в обычном режиме.
Установка памятника Федору Плевако приурочена к значимой дате — в этом году отмечается 180-летие со дня рождения знаменитого российского юриста. Год назад местная адвокатура объявила сбор средств на памятник Плевако в Челябинске. С проектировщиками обсуждалась возможность установки вблизи памятника стелы с именами основных лиц (физических и юридических), передавших деньги на его создание.
