20 сентября 2025

В центре Челябинска перекроют движение из-за памятника адвокату Плевако

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Челябинске 22 сентября установят памятник легендарному адвокату Плевако
В Челябинске 22 сентября установят памятник легендарному адвокату Плевако Фото:

В центре Челябинска 22 сентября временно закроют движение транспорта по улице Тимирязева на участке от улицы Воровского до Елькина. Причиной ограничений станет торжественное открытие памятника адвокату Федору Плевако в городском сквере. Об этом информирует пресс-служба администрации Челябинска.

«В понедельник, 22 сентября, с 9:50 до 10:30 будет частично приостановлено движение транспорта по улице Тимирязева на участке от Воровского до Елькина. Перекрытие будет краткосрочным», — сообщили в администрации города.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут. Как уточнили в городской администрации, после окончания мероприятия движение по улице Тимирязева восстановят в обычном режиме.

Установка памятника Федору Плевако приурочена к значимой дате — в этом году отмечается 180-летие со дня рождения знаменитого российского юриста. Год назад местная адвокатура объявила сбор средств на памятник Плевако в Челябинске. С проектировщиками обсуждалась возможность установки вблизи памятника стелы с именами основных лиц (физических и юридических), передавших деньги на его создание. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Челябинска 22 сентября временно закроют движение транспорта по улице Тимирязева на участке от улицы Воровского до Елькина. Причиной ограничений станет торжественное открытие памятника адвокату Федору Плевако в городском сквере. Об этом информирует пресс-служба администрации Челябинска. «В понедельник, 22 сентября, с 9:50 до 10:30 будет частично приостановлено движение транспорта по улице Тимирязева на участке от Воровского до Елькина. Перекрытие будет краткосрочным», — сообщили в администрации города. Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут. Как уточнили в городской администрации, после окончания мероприятия движение по улице Тимирязева восстановят в обычном режиме. Установка памятника Федору Плевако приурочена к значимой дате — в этом году отмечается 180-летие со дня рождения знаменитого российского юриста. Год назад местная адвокатура объявила сбор средств на памятник Плевако в Челябинске. С проектировщиками обсуждалась возможность установки вблизи памятника стелы с именами основных лиц (физических и юридических), передавших деньги на его создание. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...