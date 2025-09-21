21 сентября 2025

СБ ООН соберется на экстренное заседание из-за инцидента с МиГ-31

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эстония считает, что российские самолеты якобы нарушили воздушное пространство страны
Эстония считает, что российские самолеты якобы нарушили воздушное пространство страны Фото:

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание 22 сентября, посвященное инциденту с российскими истребителями МиГ-31, которые якобы нарушили воздушное пространство Эстонии. Сообщение приводит сайт эстонского МИД.

«21 сентября в 10.00 по нью-йоркскому времени Совет безопасности ООН соберется на экстренное заседание в ответ на вопиющее нарушение Россией эстонского воздушного пространства в пятницу», — говорится в заявлении. При этом Минобороны РФ сообщило, что российский МиГ-31совершал плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области.

Оборонное ведомство подчеркнуло, что маршрут был согласован и отклонений от курса не было. Воздушное пространство других государств не пересекалось, полеты осуществлялись в нейтральных водах. Президент США Дональд Трамп призвал детально изучить случившееся.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание 22 сентября, посвященное инциденту с российскими истребителями МиГ-31, которые якобы нарушили воздушное пространство Эстонии. Сообщение приводит сайт эстонского МИД. «21 сентября в 10.00 по нью-йоркскому времени Совет безопасности ООН соберется на экстренное заседание в ответ на вопиющее нарушение Россией эстонского воздушного пространства в пятницу», — говорится в заявлении. При этом Минобороны РФ сообщило, что российский МиГ-31совершал плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области. Оборонное ведомство подчеркнуло, что маршрут был согласован и отклонений от курса не было. Воздушное пространство других государств не пересекалось, полеты осуществлялись в нейтральных водах. Президент США Дональд Трамп призвал детально изучить случившееся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...