СБ ООН соберется на экстренное заседание из-за инцидента с МиГ-31

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание 22 сентября, посвященное инциденту с российскими истребителями МиГ-31, которые якобы нарушили воздушное пространство Эстонии. Сообщение приводит сайт эстонского МИД.
«21 сентября в 10.00 по нью-йоркскому времени Совет безопасности ООН соберется на экстренное заседание в ответ на вопиющее нарушение Россией эстонского воздушного пространства в пятницу», — говорится в заявлении. При этом Минобороны РФ сообщило, что российский МиГ-31совершал плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области.
Оборонное ведомство подчеркнуло, что маршрут был согласован и отклонений от курса не было. Воздушное пространство других государств не пересекалось, полеты осуществлялись в нейтральных водах. Президент США Дональд Трамп призвал детально изучить случившееся.
