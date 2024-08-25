Из-за птицы самолет авиакомпании «Ямал» ушел на второй круг в Тюмени

Самолету АК "Ямал" помешала сесть птица на взлетно-посадочной полосе
Самолет Авиакомпании «Ямал» был вынужден уйти на второй круг из-за птицы на взлетно-посадочной полосе тюменского аэропорта. Об этом сообщили в telegram-канале Aviaincident.
«Уход самолёта на второй круг при заходе на посадку в аэропорт Тюмень, Рощино, Россия, по команде диспетчера — наличие птицы на ВПП. Экипажем выполнен повторный заход», — написано в сообщении.
Посадка воздушного судна прошла благополучно. Других инцидентов с ним не происходило.
URA.RU отправило запрос в АК «Ямал». Ответ ожидается.
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