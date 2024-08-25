Из-за птицы самолет авиакомпании «Ямал» ушел на второй круг в Тюмени

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Самолету АК "Ямал" помешала сесть птица на взлетно-посадочной полосе
Самолету АК "Ямал" помешала сесть птица на взлетно-посадочной полосе Фото:

Самолет Авиакомпании «Ямал» был вынужден уйти на второй круг из-за птицы на взлетно-посадочной полосе тюменского аэропорта. Об этом сообщили в telegram-канале Aviaincident.

«Уход самолёта на второй круг при заходе на посадку в аэропорт Тюмень, Рощино, Россия, по команде диспетчера — наличие птицы на ВПП. Экипажем выполнен повторный заход», — написано в сообщении.

Посадка воздушного судна прошла благополучно. Других инцидентов с ним не происходило.

URA.RU отправило запрос в АК «Ямал». Ответ ожидается.

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Самолет Авиакомпании «Ямал» был вынужден уйти на второй круг из-за птицы на взлетно-посадочной полосе тюменского аэропорта. Об этом сообщили в telegram-канале Aviaincident. «Уход самолёта на второй круг при заходе на посадку в аэропорт Тюмень, Рощино, Россия, по команде диспетчера — наличие птицы на ВПП. Экипажем выполнен повторный заход», — написано в сообщении. Посадка воздушного судна прошла благополучно. Других инцидентов с ним не происходило. URA.RU отправило запрос в АК «Ямал». Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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