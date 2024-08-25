Свердловчане ведрами собирают самую полезную в мире ягоду. Фото

В Свердловской области ведрами собирают собранную в лесу клюкву

26 августа 2024 в 04:44 Размер текста - 17 +

Жительница Свердловской области собрала два ведра клюквы — самой полезной в мире ягоды. Также женщина поделилась местом сбора и отметила, что ягод в лесу много. «Набрали клюквы. Ягоды много. Аятское водохранилище», — поделилась Марина Журина в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте». Клюква считается одной из самых полезных ягод благодаря богатому содержанию антиоксидантов, которые защищают от старения и болезней сердца и онкологии. В этом году она созрела в регионе раньше срока. Дендролог Ботанического сада Екатеринбурга Ирек Юсупов рассказал, что произошло это благодаря обильным дождям и прохладе в начале вегетационного периода.