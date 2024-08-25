25 августа 2024
24 августа 2024

Свердловчане ведрами собирают самую полезную в мире ягоду. Фото

В Свердловской области ведрами собирают собранную в лесу клюкву
© Служба новостей «URA.RU»
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Ханты. Сургутский район, клюква
Клюквы в лесах много (фото из архива) Фото:

Жительница Свердловской области собрала два ведра клюквы — самой полезной в мире ягоды. Также женщина поделилась местом сбора и отметила, что ягод в лесу много.

«Набрали клюквы. Ягоды много. Аятское водохранилище», — поделилась Марина Журина в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте».

Клюква считается одной из самых полезных ягод благодаря богатому содержанию антиоксидантов, которые защищают от старения и болезней сердца и онкологии. В этом году она созрела в регионе раньше срока. Дендролог Ботанического сада Екатеринбурга Ирек Юсупов рассказал, что произошло это благодаря обильным дождям и прохладе в начале вегетационного периода.

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Жительница Свердловской области собрала два ведра клюквы — самой полезной в мире ягоды. Также женщина поделилась местом сбора и отметила, что ягод в лесу много. «Набрали клюквы. Ягоды много. Аятское водохранилище», — поделилась Марина Журина в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте». Клюква считается одной из самых полезных ягод благодаря богатому содержанию антиоксидантов, которые защищают от старения и болезней сердца и онкологии. В этом году она созрела в регионе раньше срока. Дендролог Ботанического сада Екатеринбурга Ирек Юсупов рассказал, что произошло это благодаря обильным дождям и прохладе в начале вегетационного периода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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