Жительница Свердловской области собрала два ведра клюквы — самой полезной в мире ягоды. Также женщина поделилась местом сбора и отметила, что ягод в лесу много.
«Набрали клюквы. Ягоды много. Аятское водохранилище», — поделилась Марина Журина в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте».
Клюква считается одной из самых полезных ягод благодаря богатому содержанию антиоксидантов, которые защищают от старения и болезней сердца и онкологии. В этом году она созрела в регионе раньше срока. Дендролог Ботанического сада Екатеринбурга Ирек Юсупов рассказал, что произошло это благодаря обильным дождям и прохладе в начале вегетационного периода.
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