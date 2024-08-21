Ученый объяснил феномен свердловской клюквы, поспевшей раньше срока

В Свердловской области из-за дождей и прохлады раньше срока поспела клюква

22 августа 2024 в 12:14 Размер текста - 17 +

На Урале клюква созрела на месяц раньше, и ее много Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Одна из самых полезных в мире ягод — клюква — созрела в Свердловской области раньше срока благодаря обильным дождям и прохладе в начале вегетационного периода. Такое объяснение удивительному явлению дал дендролог Ботанического сада Екатеринбурга Ирек Юсупов. «На раннее созревание и величину плодов могли повлиять климатические условия — например, обильные дожди, ведь клюква растет на болотах и любит влагу. Также могу предположить, что в начале вегетационного периода были относительно низкие температуры, и это тоже благотворно повлияло на созревание клюквы», — поделился мнением Юсупов. Свердловчане в соцсетях уже начали хвастаться первым урожаем клюквы. Они отметили, что клюквы нынче много и своим размером она напоминает вишню. Клюква считается одной из самых полезных в мире ягод: она в изобилии содержит антиоксиданты, которые помогают бороться со старением, сердечно-сосудистыми болезнями и онкологией. Благодаря высокому содержанию полезных веществ клюква незаменима для поддержания иммунитета в осенне-зимний период. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одна из самых полезных в мире ягод — клюква — созрела в Свердловской области раньше срока благодаря обильным дождям и прохладе в начале вегетационного периода. Такое объяснение удивительному явлению дал дендролог Ботанического сада Екатеринбурга Ирек Юсупов. «На раннее созревание и величину плодов могли повлиять климатические условия — например, обильные дожди, ведь клюква растет на болотах и любит влагу. Также могу предположить, что в начале вегетационного периода были относительно низкие температуры, и это тоже благотворно повлияло на созревание клюквы», — поделился мнением Юсупов. Свердловчане в соцсетях уже начали хвастаться первым урожаем клюквы. Они отметили, что клюквы нынче много и своим размером она напоминает вишню. Клюква считается одной из самых полезных в мире ягод: она в изобилии содержит антиоксиданты, которые помогают бороться со старением, сердечно-сосудистыми болезнями и онкологией. Благодаря высокому содержанию полезных веществ клюква незаменима для поддержания иммунитета в осенне-зимний период.