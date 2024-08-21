21 августа 2024

Ученый объяснил феномен свердловской клюквы, поспевшей раньше срока

В Свердловской области из-за дождей и прохлады раньше срока поспела клюква
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ханты. Сургутский район, клюква
На Урале клюква созрела на месяц раньше, и ее много Фото:

Одна из самых полезных в мире ягод — клюква — созрела в Свердловской области раньше срока благодаря обильным дождям и прохладе в начале вегетационного периода. Такое объяснение удивительному явлению дал дендролог Ботанического сада Екатеринбурга Ирек Юсупов.

«На раннее созревание и величину плодов могли повлиять климатические условия — например, обильные дожди, ведь клюква растет на болотах и любит влагу. Также могу предположить, что в начале вегетационного периода были относительно низкие температуры, и это тоже благотворно повлияло на созревание клюквы», — поделился мнением Юсупов.

Свердловчане в соцсетях уже начали хвастаться первым урожаем клюквы. Они отметили, что клюквы нынче много и своим размером она напоминает вишню. Клюква считается одной из самых полезных в мире ягод: она в изобилии содержит антиоксиданты, которые помогают бороться со старением, сердечно-сосудистыми болезнями и онкологией. Благодаря высокому содержанию полезных веществ клюква незаменима для поддержания иммунитета в осенне-зимний период.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одна из самых полезных в мире ягод — клюква — созрела в Свердловской области раньше срока благодаря обильным дождям и прохладе в начале вегетационного периода. Такое объяснение удивительному явлению дал дендролог Ботанического сада Екатеринбурга Ирек Юсупов. «На раннее созревание и величину плодов могли повлиять климатические условия — например, обильные дожди, ведь клюква растет на болотах и любит влагу. Также могу предположить, что в начале вегетационного периода были относительно низкие температуры, и это тоже благотворно повлияло на созревание клюквы», — поделился мнением Юсупов. Свердловчане в соцсетях уже начали хвастаться первым урожаем клюквы. Они отметили, что клюквы нынче много и своим размером она напоминает вишню. Клюква считается одной из самых полезных в мире ягод: она в изобилии содержит антиоксиданты, которые помогают бороться со старением, сердечно-сосудистыми болезнями и онкологией. Благодаря высокому содержанию полезных веществ клюква незаменима для поддержания иммунитета в осенне-зимний период.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...