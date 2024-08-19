19 августа 2024

В Свердловской области поспела самая полезная в мире ягода. Видео

В Свердловской области поспела клюква размером с вишню
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Слет охотников, рыбаков и оленеводов в д.Русскинская, Сургут , дикоросы, ягода, клюква, кедровые орешки, орех кедровый, промысел
Уральцы уже начали поиски клюквы на болотах Фото:

В Свердловской области начала созревать клюква — ягода, которая многими почитается как самая полезная в мире. Жители региона уже начали хвастаться первым урожаем в соцсетях.

«Август 2024 года, первая разведка по клюкве. В этом году ее очень много, ягода крупная, так что хватит всем», — написал Илья Ширяев в группе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте» и выложил видео. На кадрах краснеет россыпь крупных ягод, которые пользователи по размеру сравнили с вишней. Участники сообщества поинтересовались, где счастливец наткнулся на такой урожай, однако тот предпочел не раскрывать секрета.

В открытых источниках клюкву называют самой полезной в мире ягодой. Она в изобилии содержит антиоксиданты — вещества, которые помогают бороться с преждевременным старением, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Благодаря высокому содержанию йода, магния, калия и витаминов С и РР, клюква очень полезна для поддержания организма в период инфекционных и простудных заболеваний — особенно в осенне-зимний период.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области начала созревать клюква — ягода, которая многими почитается как самая полезная в мире. Жители региона уже начали хвастаться первым урожаем в соцсетях. «Август 2024 года, первая разведка по клюкве. В этом году ее очень много, ягода крупная, так что хватит всем», — написал Илья Ширяев в группе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте» и выложил видео. На кадрах краснеет россыпь крупных ягод, которые пользователи по размеру сравнили с вишней. Участники сообщества поинтересовались, где счастливец наткнулся на такой урожай, однако тот предпочел не раскрывать секрета. В открытых источниках клюкву называют самой полезной в мире ягодой. Она в изобилии содержит антиоксиданты — вещества, которые помогают бороться с преждевременным старением, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Благодаря высокому содержанию йода, магния, калия и витаминов С и РР, клюква очень полезна для поддержания организма в период инфекционных и простудных заболеваний — особенно в осенне-зимний период.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...