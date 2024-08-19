В Свердловской области поспела самая полезная в мире ягода. Видео

В Свердловской области поспела клюква размером с вишню

20 августа 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Уральцы уже начали поиски клюквы на болотах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Свердловской области начала созревать клюква — ягода, которая многими почитается как самая полезная в мире. Жители региона уже начали хвастаться первым урожаем в соцсетях. «Август 2024 года, первая разведка по клюкве. В этом году ее очень много, ягода крупная, так что хватит всем», — написал Илья Ширяев в группе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте» и выложил видео. На кадрах краснеет россыпь крупных ягод, которые пользователи по размеру сравнили с вишней. Участники сообщества поинтересовались, где счастливец наткнулся на такой урожай, однако тот предпочел не раскрывать секрета. В открытых источниках клюкву называют самой полезной в мире ягодой. Она в изобилии содержит антиоксиданты — вещества, которые помогают бороться с преждевременным старением, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Благодаря высокому содержанию йода, магния, калия и витаминов С и РР, клюква очень полезна для поддержания организма в период инфекционных и простудных заболеваний — особенно в осенне-зимний период. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области начала созревать клюква — ягода, которая многими почитается как самая полезная в мире. Жители региона уже начали хвастаться первым урожаем в соцсетях. «Август 2024 года, первая разведка по клюкве. В этом году ее очень много, ягода крупная, так что хватит всем», — написал Илья Ширяев в группе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте» и выложил видео. На кадрах краснеет россыпь крупных ягод, которые пользователи по размеру сравнили с вишней. Участники сообщества поинтересовались, где счастливец наткнулся на такой урожай, однако тот предпочел не раскрывать секрета. В открытых источниках клюкву называют самой полезной в мире ягодой. Она в изобилии содержит антиоксиданты — вещества, которые помогают бороться с преждевременным старением, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Благодаря высокому содержанию йода, магния, калия и витаминов С и РР, клюква очень полезна для поддержания организма в период инфекционных и простудных заболеваний — особенно в осенне-зимний период.