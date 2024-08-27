В бане найден труп екатеринбуржца с огнестрельным ранением в голову

28 августа 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

ЧП случилось в бане садового товарищества (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Екатеринбурга нашла в бане труп своего бывшего мужа с огнестрельным ранением в голову. Одной из версий случившегося называют убийство, рассказал источник URA.RU. «Пенсионерка обнаружила в бане в садовом товариществе „Березка“ тело своего бывшего 68-летнего мужа. В области головы имелось огнестрельное ранение, которое, предположительно, было причинено из самодельного оружия. Оно лежало рядом. Женщина заявила, что ее экс-супругу оружие не принадлежит», — сообщил источник. По ее же словам, мужчина был здоров и никогда не высказывал суицидальных намерений. Не было обнаружено на месте трагедии и предсмертной записки. Исходя из этого одна из версий произошедшего — убийство. В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Екатеринбурга нашла в бане труп своего бывшего мужа с огнестрельным ранением в голову. Одной из версий случившегося называют убийство, рассказал источник URA.RU. «Пенсионерка обнаружила в бане в садовом товариществе „Березка“ тело своего бывшего 68-летнего мужа. В области головы имелось огнестрельное ранение, которое, предположительно, было причинено из самодельного оружия. Оно лежало рядом. Женщина заявила, что ее экс-супругу оружие не принадлежит», — сообщил источник. По ее же словам, мужчина был здоров и никогда не высказывал суицидальных намерений. Не было обнаружено на месте трагедии и предсмертной записки. Исходя из этого одна из версий произошедшего — убийство. В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария.