27 августа 2024

В бане найден труп екатеринбуржца с огнестрельным ранением в голову

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Джабык, село в котором был пожар и Путин. Челябинск, баня
ЧП случилось в бане садового товарищества (архивное фото) Фото:

Жительница Екатеринбурга нашла в бане труп своего бывшего мужа с огнестрельным ранением в голову. Одной из версий случившегося называют убийство, рассказал источник URA.RU.

«Пенсионерка обнаружила в бане в садовом товариществе „Березка“ тело своего бывшего 68-летнего мужа. В области головы имелось огнестрельное ранение, которое, предположительно, было причинено из самодельного оружия. Оно лежало рядом. Женщина заявила, что ее экс-супругу оружие не принадлежит», — сообщил источник.

По ее же словам, мужчина был здоров и никогда не высказывал суицидальных намерений. Не было обнаружено на месте трагедии и предсмертной записки. Исходя из этого одна из версий произошедшего — убийство. В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария.

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Жительница Екатеринбурга нашла в бане труп своего бывшего мужа с огнестрельным ранением в голову. Одной из версий случившегося называют убийство, рассказал источник URA.RU. «Пенсионерка обнаружила в бане в садовом товариществе „Березка“ тело своего бывшего 68-летнего мужа. В области головы имелось огнестрельное ранение, которое, предположительно, было причинено из самодельного оружия. Оно лежало рядом. Женщина заявила, что ее экс-супругу оружие не принадлежит», — сообщил источник. По ее же словам, мужчина был здоров и никогда не высказывал суицидальных намерений. Не было обнаружено на месте трагедии и предсмертной записки. Исходя из этого одна из версий произошедшего — убийство. В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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