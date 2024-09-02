Путин рассказал необычный факт о маленьких членах своей семьи. Видео

Путин похвастался маленькими членами его семьи, говорящими на китайском
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин отметил, что среди россиян растет интерес к китайскому языку Фото:

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что маленькие члены его семьи свободно говорят на китайском языке. Об этом глава государства сообщил на открытом уроке «Разговор о важном» в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.

«Из Китая, кстати говоря, растет интерес к русскому языку, а у нас к китайскому. Члены моей семьи, маленькие, говорят на китайском языке, говорят свободно», — поделился Путин со школьниками.

Президент РФ отметил, что сейчас в России растет интерес к изучению китайского языка. Он связывает это с увеличением контактов, развитием партнерских отношений и бизнеса. По его словам, это не значит, что теперь нужно забыть свой интерес к английскому языку. Однако не нужно забывать свой интерес к английскому языку, так как он «много дал человечеству с точки зрения объединения знаний, объединения людей в области культуры», подчеркнул Путин.

Ранее Путин на открытом уроке в Кызыле поздравил школьников с днем знаний. Он отметил, что учащихся ожидают важные изменения, а также выразил надежду, что старшие школьники поддержат младших и проявят к ним заботу.

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Президент РФ Владимир Путин рассказал, что маленькие члены его семьи свободно говорят на китайском языке. Об этом глава государства сообщил на открытом уроке «Разговор о важном» в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла. «Из Китая, кстати говоря, растет интерес к русскому языку, а у нас к китайскому. Члены моей семьи, маленькие, говорят на китайском языке, говорят свободно», — поделился Путин со школьниками. Президент РФ отметил, что сейчас в России растет интерес к изучению китайского языка. Он связывает это с увеличением контактов, развитием партнерских отношений и бизнеса. По его словам, это не значит, что теперь нужно забыть свой интерес к английскому языку. Однако не нужно забывать свой интерес к английскому языку, так как он «много дал человечеству с точки зрения объединения знаний, объединения людей в области культуры», подчеркнул Путин. Ранее Путин на открытом уроке в Кызыле поздравил школьников с днем знаний. Он отметил, что учащихся ожидают важные изменения, а также выразил надежду, что старшие школьники поддержат младших и проявят к ним заботу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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