Президент России Владимир Путин поздравил школьников, студентов, преподавателей и родителей с Днем знаний. Он посетил среднюю общеобразовательную школу №20 имени Героев Отечества в Кызыле, где провел открытый урок под названием «Разговор о важном».
«Поздравляю всех школьников, студентов, преподавателей, родителей России с началом нового учебного года», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия 24». Глава государства отметил важность этого дня для первоклассников
Владимир Путин подчеркнул, что ранее вокруг школьников «крутился весь мир», но теперь учащихся ожидают значительные изменения и появление новых обязанностей. Президент выразил надежду, что старшие ученики окажут необходимую поддержку младшим, понимая важность этого этапа и проявляя к ним заботу.
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