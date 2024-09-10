Врач рассказала, как без вреда для организма пережить магнитную бурю

Диетолог Писарева посоветовала не налегать на фастфуд во время магнитной бури
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Вечер. Тюмень, магнитная буря, солнце, гало, закат, вечер
Диетолог рассказала, что в магнитную бурю следует воздержаться от фастфуда и газировки Фото:

Чтобы легче перенести сильную магнитную бурю, нужно отказаться от некоторых вредных привычек. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Писарева.

«В период магнитных бурь лучше оградить себя от сильного перенапряжения и стресса. В этом поможет здоровый правильный сон, отказ от курения и алкоголя», — поведала диетолог, передает Газета.Ru. Она отметила, что также во время магнитных бурь стоит меньше есть жирной и жареной пищи, фастфуда и сладкого.

Ранее глава Лаборатории солнечной астрономии Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Сергей Богачев заявлял, что индекс запасенной Солнцем энергии достиг максимальных для 21-го века значений. Так он объяснил увеличение количества магнитных бурь в наше время.

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Чтобы легче перенести сильную магнитную бурю, нужно отказаться от некоторых вредных привычек. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Писарева. «В период магнитных бурь лучше оградить себя от сильного перенапряжения и стресса. В этом поможет здоровый правильный сон, отказ от курения и алкоголя», — поведала диетолог, передает Газета.Ru. Она отметила, что также во время магнитных бурь стоит меньше есть жирной и жареной пищи, фастфуда и сладкого. Ранее глава Лаборатории солнечной астрономии Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Сергей Богачев заявлял, что индекс запасенной Солнцем энергии достиг максимальных для 21-го века значений. Так он объяснил увеличение количества магнитных бурь в наше время.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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