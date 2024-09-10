Врач рассказала, как без вреда для организма пережить магнитную бурю

Чтобы легче перенести сильную магнитную бурю, нужно отказаться от некоторых вредных привычек. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Писарева.
«В период магнитных бурь лучше оградить себя от сильного перенапряжения и стресса. В этом поможет здоровый правильный сон, отказ от курения и алкоголя», — поведала диетолог, передает Газета.Ru. Она отметила, что также во время магнитных бурь стоит меньше есть жирной и жареной пищи, фастфуда и сладкого.
Ранее глава Лаборатории солнечной астрономии Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Сергей Богачев заявлял, что индекс запасенной Солнцем энергии достиг максимальных для 21-го века значений. Так он объяснил увеличение количества магнитных бурь в наше время.
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Чтобы легче перенести сильную магнитную бурю, нужно отказаться от некоторых вредных привычек. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Писарева. «В период магнитных бурь лучше оградить себя от сильного перенапряжения и стресса. В этом поможет здоровый правильный сон, отказ от курения и алкоголя», — поведала диетолог, передает Газета.Ru. Она отметила, что также во время магнитных бурь стоит меньше есть жирной и жареной пищи, фастфуда и сладкого. Ранее глава Лаборатории солнечной астрономии Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Сергей Богачев заявлял, что индекс запасенной Солнцем энергии достиг максимальных для 21-го века значений. Так он объяснил увеличение количества магнитных бурь в наше время.