Россия и Китай усиливают военное сотрудничество

Россия и Китай проведут в этом году более 100 мероприятий в рамках военного сотрудничества. Оно будет расти, сообщил заместитель главы Минобороны РФ Александр Фомин.
«План военного сотрудничества России и Китая включает более 100 мероприятий в текущем году. Их количество будет расти», — приводит ТАСС заявление Фомина. Оно прозвучало на полях XI Пекинского Сяншаньского форума. По словам представителя МО, российско-китайское стратегическое партнерство — гарант мира и стабильности.
Страны также плотно сотрудничают в области экономики. Например, сейчас идет активное обсуждение строительства газопровода «Сила Сибири-2».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.