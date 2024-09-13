Россия и Китай усиливают военное сотрудничество

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, флаг китая, мирная миссия2018, парад, китайская армия
Китай и Россия активно сотрудничают в области обороны Фото:

Россия и Китай проведут в этом году более 100 мероприятий в рамках военного сотрудничества. Оно будет расти, сообщил заместитель главы Минобороны РФ Александр Фомин.

«План военного сотрудничества России и Китая включает более 100 мероприятий в текущем году. Их количество будет расти», — приводит ТАСС заявление Фомина. Оно прозвучало на полях XI Пекинского Сяншаньского форума. По словам представителя МО, российско-китайское стратегическое партнерство — гарант мира и стабильности.

Страны также плотно сотрудничают в области экономики. Например, сейчас идет активное обсуждение строительства газопровода «Сила Сибири-2».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия и Китай проведут в этом году более 100 мероприятий в рамках военного сотрудничества. Оно будет расти, сообщил заместитель главы Минобороны РФ Александр Фомин. «План военного сотрудничества России и Китая включает более 100 мероприятий в текущем году. Их количество будет расти», — приводит ТАСС заявление Фомина. Оно прозвучало на полях XI Пекинского Сяншаньского форума. По словам представителя МО, российско-китайское стратегическое партнерство — гарант мира и стабильности. Страны также плотно сотрудничают в области экономики. Например, сейчас идет активное обсуждение строительства газопровода «Сила Сибири-2».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...