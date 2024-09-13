Россия и Китай усиливают военное сотрудничество

13 сентября 2024 в 08:34 Размер текста - 17 +

Китай и Россия активно сотрудничают в области обороны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россия и Китай проведут в этом году более 100 мероприятий в рамках военного сотрудничества. Оно будет расти, сообщил заместитель главы Минобороны РФ Александр Фомин. «План военного сотрудничества России и Китая включает более 100 мероприятий в текущем году. Их количество будет расти», — приводит ТАСС заявление Фомина. Оно прозвучало на полях XI Пекинского Сяншаньского форума. По словам представителя МО, российско-китайское стратегическое партнерство — гарант мира и стабильности. Страны также плотно сотрудничают в области экономики. Например, сейчас идет активное обсуждение строительства газопровода «Сила Сибири-2». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия и Китай проведут в этом году более 100 мероприятий в рамках военного сотрудничества. Оно будет расти, сообщил заместитель главы Минобороны РФ Александр Фомин. «План военного сотрудничества России и Китая включает более 100 мероприятий в текущем году. Их количество будет расти», — приводит ТАСС заявление Фомина. Оно прозвучало на полях XI Пекинского Сяншаньского форума. По словам представителя МО, российско-китайское стратегическое партнерство — гарант мира и стабильности. Страны также плотно сотрудничают в области экономики. Например, сейчас идет активное обсуждение строительства газопровода «Сила Сибири-2».