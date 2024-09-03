Путин получил новый козырь в переговорах с Китаем

Путин готовит позиции для переговоров по «Силе Сибири-2»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин и глава Монголии Ухнагийн Хурэлсух провели переговоры в узком составе в юрте
Президент России Владимир Путин и глава Монголии Ухнагийн Хурэлсух провели переговоры в узком составе в юрте Фото:

Москва усилит позиции для дальнейших переговоров с Пекином по строительству газопровода «Сила Сибири-2». Вопрос обсуждался во время государственного визита президента России Владимира Путина в Улан-Батор (Монголия), уверены эксперты URA.RU. По словам аналитиков, российский лидер подтвердил намерения Монголии стать страной, через которую пройдет газопровод.

Владимир Путин на переговорах отметил, что Москва видит хорошие перспективы для сотрудничества в газовой сфере
Владимир Путин на переговорах отметил, что Москва видит хорошие перспективы для сотрудничества в газовой сфере
Фото:

3 сентября президент России Владимир Путин встретился с главой Монголии Ухнагийном Хурэлсухом. Состоялись двусторонние переговоры в узком и расширенном составах. Стороны обсуждали ключевые вопросы, проекты, важные для Москвы и Улан-Батора.

В заявлении глав государств для средств массовой информации Путин отметил, что Россия на протяжении длительного времени обеспечивает Монголию востребованными энергоресурсами. «В прошлом году более 90% бензина и дизеля поступило на монгольский рынок именно из России. Мы неизменно откликаемся на просьбы монгольских друзей о содействии в удовлетворении растущих потребностей в топливе и горюче-смазочных материалах, в том числе на льготных условиях», — сказал Путин, добавив, что Москва видит хорошие перспективы для сотрудничества в газовой сфере.

Одной из таких тем могла стать реализация проекта строительства газопровода «Сила Сибири-2», уверены эксперты, опрошенные URA.RU. Ранее СМИ сообщали, что Монголия «вычеркнула» проект из плана развития страны до 2028 года. Назывались различные причины, а именно — вторичные санкции или полный отказ Улан-Батора от строительства. Однако в действительности такое решение Монголии никак не отразится на реализации проекта, отмечают собеседники URA.RU.

Монголия может в любой момент вернуть в свои планы газопровод "Сила Сибири-2", считают эксперты
Монголия может в любой момент вернуть в свои планы газопровод "Сила Сибири-2", считают эксперты
Фото:

Улан-Батор не препятствует строительству магистрали. Основная причина, по которой проект до сих пор не реализован, — «Газпром» не договорился с китайской компанией CNPC, отметил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. «Монголия не отказывается от проекта. Это чисто бюрократическая мера, его вычеркнули, чтобы не отчитываться о его реализации. Если Россия и Китай договорятся, Монголия может оперативно вернуть проект в свои официальные документы», — уверен эксперт.

По словам Юшкова, Пекин считает: чем хуже дела у «Газпрома» на западном направлении, тем российская компания будет «сговорчивее». В связи с этим Китай не торопится подписывать документ, а КНР — очень «жесткий переговорщик».

Юшков отмечает, что Москва убеждает пекинских коллег в том, что «время не на их стороне», поскольку чем дольше, тем сильнее КНР конфликтует с Западом. Если эскалация достигнет пика, недружественные страны перекроют Китаю поставки углеводородов с юга (из Катара, Африки, Австралии, США). Поставки с севера гораздо безопаснее, но строительство газопровода займет не менее четырех лет, пояснил эксперт.

«Плюс проекта в том, что ресурсная база уже есть, и мы можем поставлять газ в больших объемах. Алексей Миллер докладывал Владимиру Путину еще в 2021 году, что на западносибирских месторождениях можно добывать еще 100 млрд кубометров. В 2022-2023 годах мы сократили поставки в Европу на 130 млрд кубометров. У нас есть свободные мощности, — продолжил Юшков. — Китаю, конечно, логично подождать до конца года и посмотреть, что будет с украинским транзитом. Если он остановится, то „Газпрому“ некуда будет перекинуть эти объемы. Он просто сократит добычу. Китай исходит из того, что „Газпрому“ некуда будет девать газ, и он согласится продавать его дешевле, лишь бы просто его добывать и производить, чтобы не упасть в добыче».

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Москва усилит позиции для дальнейших переговоров с Пекином по строительству газопровода «Сила Сибири-2». Вопрос обсуждался во время государственного визита президента России Владимира Путина в Улан-Батор (Монголия), уверены эксперты URA.RU. По словам аналитиков, российский лидер подтвердил намерения Монголии стать страной, через которую пройдет газопровод. 3 сентября президент России Владимир Путин встретился с главой Монголии Ухнагийном Хурэлсухом. Состоялись двусторонние переговоры в узком и расширенном составах. Стороны обсуждали ключевые вопросы, проекты, важные для Москвы и Улан-Батора. В заявлении глав государств для средств массовой информации Путин отметил, что Россия на протяжении длительного времени обеспечивает Монголию востребованными энергоресурсами. «В прошлом году более 90% бензина и дизеля поступило на монгольский рынок именно из России. Мы неизменно откликаемся на просьбы монгольских друзей о содействии в удовлетворении растущих потребностей в топливе и горюче-смазочных материалах, в том числе на льготных условиях», — сказал Путин, добавив, что Москва видит хорошие перспективы для сотрудничества в газовой сфере. Одной из таких тем могла стать реализация проекта строительства газопровода «Сила Сибири-2», уверены эксперты, опрошенные URA.RU. Ранее СМИ сообщали, что Монголия «вычеркнула» проект из плана развития страны до 2028 года. Назывались различные причины, а именно — вторичные санкции или полный отказ Улан-Батора от строительства. Однако в действительности такое решение Монголии никак не отразится на реализации проекта, отмечают собеседники URA.RU. Улан-Батор не препятствует строительству магистрали. Основная причина, по которой проект до сих пор не реализован, — «Газпром» не договорился с китайской компанией CNPC, отметил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. «Монголия не отказывается от проекта. Это чисто бюрократическая мера, его вычеркнули, чтобы не отчитываться о его реализации. Если Россия и Китай договорятся, Монголия может оперативно вернуть проект в свои официальные документы», — уверен эксперт. По словам Юшкова, Пекин считает: чем хуже дела у «Газпрома» на западном направлении, тем российская компания будет «сговорчивее». В связи с этим Китай не торопится подписывать документ, а КНР — очень «жесткий переговорщик». «Плюс проекта в том, что ресурсная база уже есть, и мы можем поставлять газ в больших объемах. Алексей Миллер докладывал Владимиру Путину еще в 2021 году, что на западносибирских месторождениях можно добывать еще 100 млрд кубометров. В 2022-2023 годах мы сократили поставки в Европу на 130 млрд кубометров. У нас есть свободные мощности, — продолжил Юшков. — Китаю, конечно, логично подождать до конца года и посмотреть, что будет с украинским транзитом. Если он остановится, то „Газпрому“ некуда будет перекинуть эти объемы. Он просто сократит добычу. Китай исходит из того, что „Газпрому“ некуда будет девать газ, и он согласится продавать его дешевле, лишь бы просто его добывать и производить, чтобы не упасть в добыче».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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