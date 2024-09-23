Почетные граждане Екатеринбурга будут получать 45 894 рублей в месяц. Гордума Екатеринбурга в ходе заседания 24 сентября поддержала проект увеличения выплат до трехкратной величины прожиточного минимума, сообщает корреспондент URA.RU. Сейчас сумма рассчитывается, исходя из двух величин.
«Предлагается увеличить размер ежемесячной денежной выплаты почетным гражданам Екатеринбурга до трехкратной величины прожиточного минимума. В 2024 году величина прожиточного минимума составляет 15 298 рублей. Таким образом почетные граждане будут получать 45 894 рублей в месяц», — подчеркнула директор Департамента финансов мэрии Анна Турунцева. По ее словам, если решение будет принято и опубликовано в ближайшее время, то с 1 октября почетные граждане Екатеринбурга начнут получать больше.
Звание «Почетный гражданин Екатеринбурга» присваивается с 2011 года накануне Дня города одному из выдающихся жителей. В 2024 году им был удостоен ветеран Кремлевского полка Жорж Токарев, служивший в охране главы СССР Иосифа Сталина в годы Великой Отечественной войны. В разные годы звания «Почетный гражданин Екатеринбурга» были также присвоены миллиардерам Андрею Симановскому (»Сима-ленд»), Михаилу Ходоровскому (президент ГК «Синара»), гендиректору ОКБ «Новатор» Фариду Абдрахманову, худруку Театра эстрады Александру Новикову, учителю химии элитной гимназии №9 Сергею Москвину. Всего это более 90 человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!