Ветерана из сталинской охраны признали человеком года в Екатеринбурге

100-летний ветеран Жорж Токарев стал почетным гражданином Екатеринбурга

06 августа 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Ветеран в 100 лет переиграл молодых конкурентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Почетным гражданином Екатеринбурга-2024 стал ветеран Кремлевского полка Жорж Токарев, служивший в охране лидера СССР Иосифа Сталина в годы Великой Отечественной войны. Такое решение на заседании 6 августа приняла гордума, передает корреспондент URA.RU. Голосование проходило в закрытом режиме (поскольку звучали персональные данные). Помимо Токарева, на главную городскую награду претендовали директор 104-й гимназии МАОУ Татьяна Галимова, композитор Александр Пантыкин и председатель совета директоров АО «Пневмостроймашина» Анатолий Павлов. Жоржу Токареву 100 лет, вековой юбилей он отметил в марте. Его называют последним охранником Сталина, поскольку он последний из ныне живущих ветеранов кремлевской охраны того периода. В 1945 году именно Токарев охранял судьбоносную встречу Иосифа Сталина с главами Великобритании и США Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом в Ялте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Почетным гражданином Екатеринбурга-2024 стал ветеран Кремлевского полка Жорж Токарев, служивший в охране лидера СССР Иосифа Сталина в годы Великой Отечественной войны. Такое решение на заседании 6 августа приняла гордума, передает корреспондент URA.RU. Голосование проходило в закрытом режиме (поскольку звучали персональные данные). Помимо Токарева, на главную городскую награду претендовали директор 104-й гимназии МАОУ Татьяна Галимова, композитор Александр Пантыкин и председатель совета директоров АО «Пневмостроймашина» Анатолий Павлов. Жоржу Токареву 100 лет, вековой юбилей он отметил в марте. Его называют последним охранником Сталина, поскольку он последний из ныне живущих ветеранов кремлевской охраны того периода. В 1945 году именно Токарев охранял судьбоносную встречу Иосифа Сталина с главами Великобритании и США Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом в Ялте.