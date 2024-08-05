05 августа 2024

Ветерана из сталинской охраны признали человеком года в Екатеринбурге

100-летний ветеран Жорж Токарев стал почетным гражданином Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение премии имени Татищева и де Геннина в Музее истории Екатеринбурга. Екатеринбург , почетный гражданин города екатеринбурга
Ветеран в 100 лет переиграл молодых конкурентов Фото:

Почетным гражданином Екатеринбурга-2024 стал ветеран Кремлевского полка Жорж Токарев, служивший в охране лидера СССР Иосифа Сталина в годы Великой Отечественной войны. Такое решение на заседании 6 августа приняла гордума, передает корреспондент URA.RU.

Голосование проходило в закрытом режиме (поскольку звучали персональные данные). Помимо Токарева, на главную городскую награду претендовали директор 104-й гимназии МАОУ Татьяна Галимова, композитор Александр Пантыкин и председатель совета директоров АО «Пневмостроймашина» Анатолий Павлов.

Жоржу Токареву 100 лет, вековой юбилей он отметил в марте. Его называют последним охранником Сталина, поскольку он последний из ныне живущих ветеранов кремлевской охраны того периода. В 1945 году именно Токарев охранял судьбоносную встречу Иосифа Сталина с главами Великобритании и США Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом в Ялте.

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Почетным гражданином Екатеринбурга-2024 стал ветеран Кремлевского полка Жорж Токарев, служивший в охране лидера СССР Иосифа Сталина в годы Великой Отечественной войны. Такое решение на заседании 6 августа приняла гордума, передает корреспондент URA.RU. Голосование проходило в закрытом режиме (поскольку звучали персональные данные). Помимо Токарева, на главную городскую награду претендовали директор 104-й гимназии МАОУ Татьяна Галимова, композитор Александр Пантыкин и председатель совета директоров АО «Пневмостроймашина» Анатолий Павлов. Жоржу Токареву 100 лет, вековой юбилей он отметил в марте. Его называют последним охранником Сталина, поскольку он последний из ныне живущих ветеранов кремлевской охраны того периода. В 1945 году именно Токарев охранял судьбоносную встречу Иосифа Сталина с главами Великобритании и США Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом в Ялте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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