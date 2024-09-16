Кураторов свердловской молодежи сделали ответственными за путинское поручение. Фото

На базе Дома молодежи Свердловской области открыли Международный клуб дружбы

16 сентября 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

Студенты из разных стран будут обмениваться опытом на базе клуба Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге по следам Всемирного фестиваля молодежи, который прошел весной 2024 года в Сочи по поручению президента РФ Владимира Путина, открыли Международный клуб дружбы. Старт проекту дал «социальный» заместитель губернатора Павел Креков, а работать клуб будет на базе Дома молодежи Свердловской области, рассказала URA.RU исполняющая обязанности директора организации Наталья Лытина. «Дом молодежи Свердловской области был региональным оператором Всемирного фестиваля молодежи. Поэтому создание Международного клуба дружбы в Доме молодежи — это почетная миссия для нас и логичное продолжение работы. У нас много иностранных студентов и активной молодежи. Мы уверены, что поможем создать классное международное сообщество, чтобы ребята поддерживали связь и вместе делали полезные проекты», — отметила она. Наталью Лытину избрали лидером клуба Фото: Размик Закарян © URA.RU Церемония открытия клуба состоялась в рамках заседания проектного офиса «Международное молодежное сотрудничество», созданного по распоряжению свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Среди гостей были представители молодежных организаций и иностранные студенты, от правительства — не только Креков, но и заместитель министра образования и молодежной политики Денис Протасов, он же секретарь проектного офиса. Именно он и зачитал доклад об организации Международного клуба дружбы. После чего члены проектного офиса единогласно выбрали Наталью Лытину лидером клуба. Она представила первых членов клуба, они же подробно рассказали про «экосистему взаимодействия» в клубе, ответили на вопросы. В планах у участников клуба особо активное взаимодействие с молодыми лидерами из Бельгии, Германии, Намибии и Польши. В целом же работа будет осуществляться по пяти трекам: медиа, предпринимательство, гражданская активность, региональная специфика и сообщество. Международные клубы дружбы стали продолжением программы «Культурное шефство» ВФМ-2024 — таким было поручение Путина. Предполагается, что они станут постоянной площадкой для общения студентов из разных стран и обменом опытом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге по следам Всемирного фестиваля молодежи, который прошел весной 2024 года в Сочи по поручению президента РФ Владимира Путина, открыли Международный клуб дружбы. Старт проекту дал «социальный» заместитель губернатора Павел Креков, а работать клуб будет на базе Дома молодежи Свердловской области, рассказала URA.RU исполняющая обязанности директора организации Наталья Лытина. «Дом молодежи Свердловской области был региональным оператором Всемирного фестиваля молодежи. Поэтому создание Международного клуба дружбы в Доме молодежи — это почетная миссия для нас и логичное продолжение работы. У нас много иностранных студентов и активной молодежи. Мы уверены, что поможем создать классное международное сообщество, чтобы ребята поддерживали связь и вместе делали полезные проекты», — отметила она. Церемония открытия клуба состоялась в рамках заседания проектного офиса «Международное молодежное сотрудничество», созданного по распоряжению свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Среди гостей были представители молодежных организаций и иностранные студенты, от правительства — не только Креков, но и заместитель министра образования и молодежной политики Денис Протасов, он же секретарь проектного офиса. Именно он и зачитал доклад об организации Международного клуба дружбы. После чего члены проектного офиса единогласно выбрали Наталью Лытину лидером клуба. Она представила первых членов клуба, они же подробно рассказали про «экосистему взаимодействия» в клубе, ответили на вопросы. В планах у участников клуба особо активное взаимодействие с молодыми лидерами из Бельгии, Германии, Намибии и Польши. В целом же работа будет осуществляться по пяти трекам: медиа, предпринимательство, гражданская активность, региональная специфика и сообщество. Международные клубы дружбы стали продолжением программы «Культурное шефство» ВФМ-2024 — таким было поручение Путина. Предполагается, что они станут постоянной площадкой для общения студентов из разных стран и обменом опытом.