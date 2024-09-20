Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» впервые выиграл за последние три тура. Победу удалось одержать над КАМАЗом из Набережных Челнов в 11 туре «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ). Матч прошел на стадионе КАМАЗ и завершился со счетом 0:2. Трансляцию игры вел телеканал «Матч ТВ».
В первом тайме «Шмели» забили оба своих гола. Сначала полузащитник Андрей Егорычев обработал мяч в штрафной с разворотом и пустил мяч в угол ворот соперника. Второй гол был забит фланговым игроком Алексеем Ионовым, который получил пас в ситуации один на один перед воротами.
Лишь под конец матча КАМАЗ смог отличиться. Однако гол отменили из-за офсайда. После 11 тура ФК «Урал» находится на втором месте в чемпионате с 21 очком. Столько же баллов у московского «Торпедо», которое отстает по дополнительным показателям.
В прошлом матче «Урал» проиграл тульскому «Арсеналу» в борьбе за лидерство в Первой лиге. А до этого смог лишь вырвать ничью с Ротором (Волгоград) в Екатеринбурге.
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