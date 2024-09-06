Футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с «Ротором» (Волгоград), отыгравшись на последних минутах. Матч девятого тура «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ) завершился со счетом 1:1. Встреча прошла на «Екатеринбург-Арене» при 10,1 тысячи зрителей, трансляцию вел телеканал «Матч ТВ».
В первом тайме голов забито не было. Ударов в створ практически не было. Арбитр даже ничего не добавил. Во втором тайме «Ротор» смог открыть счет, несмотря на опасные моменты хозяев. На 63-й минуте форвард Владислав Морозов, получив передачу верхом на бегу, вышел один на один и пробил точно. У «Урала» получилось отыграться на финальном навале. Уже в добавленное время нападающий Мартин Секулич отличился второй раз за два матча в клубе. Он подработал пас головой в штрафной и технично забил гол, вырвав ничью для хозяев.
Для ФК «Урал» это третья ничья в чемпионате. Сейчас клуб делит первое место с тульским «Арсеналом» (18 очков). Если команда из Тулы не потеряет очков в девятом туре, то отставание от первого места составит три очка.
В предыдущем туре «Урал» обыграл «Аланию» в Екатеринбурге. Тогда же они впервые временно поднялись на первое место лиги.
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