21 сентября 2024
20 сентября 2024

В районе Кургана начался пожар на стройке. Видео

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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, дым, пожар, задымление, шоссе тюнина, смог
Пожар произошел на стройке в Кургане (архивное фото) Фото:

В Кургане в районе Заозерный на стройке произошел пожар. Об этом сообщают очевидцы.

«Все произошло в течение часа. Пожар по адресу 3-й микрорайон, 12, первый корпус, напротив новостройки», — сообщили в группе «Заозерный LIVE» в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы рассказали, что на стройке поднимаются клубы дыма. В пресс-службе МЧС России по Курганской области URA.RU сообщили, что информации о пожаре не поступало.

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В Кургане в районе Заозерный на стройке произошел пожар. Об этом сообщают очевидцы. «Все произошло в течение часа. Пожар по адресу 3-й микрорайон, 12, первый корпус, напротив новостройки», — сообщили в группе «Заозерный LIVE» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы рассказали, что на стройке поднимаются клубы дыма. В пресс-службе МЧС России по Курганской области URA.RU сообщили, что информации о пожаре не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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