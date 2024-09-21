Пожар произошел на стройке в Кургане (архивное фото)
В Кургане в районе Заозерный на стройке произошел пожар. Об этом сообщают очевидцы.
«Все произошло в течение часа. Пожар по адресу 3-й микрорайон, 12, первый корпус, напротив новостройки», — сообщили в группе «Заозерный LIVE» в соцсети «ВКонтакте».
Очевидцы рассказали, что на стройке поднимаются клубы дыма. В пресс-службе МЧС России по Курганской области URA.RU сообщили, что информации о пожаре не поступало.
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